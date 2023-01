Çiğdem Toker'in yeni kitabı çıktı: 'Milletin Cebinden; Kamu - Özel İşbirliği'

Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan ve kamuya yükü 81.2 milyar doları bulan şehir hastanelerinin mali süreçlerinin detaylı şekilde işlendiği “Şehir Hastaneleri Milletin Cebinden” kitabı çıktı.

Kitabın tanıtım yazısı şöyle:

"Kamu-Özel işbirliği modeli ile Sağlık Bakanlığı’nın yaptırdığı başlangıcı yıllar öncesine giden bir konu bu.

Toplam 18 şehir hastanesi. 14’ü hizmete açıldı. 4’ünün henüz yapımı tamamlanmadı.

Aslında 34 tane planlanıyordu. Ama bu yükün ne kadar büyük, ne kadar döndürülemez ve yönetilemez olduğunu iktidar ödemeler başlayınca gördü 3-4 yıl öncesinde. Ve 2019 sonunda frene bastı.

Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Emek hocanın hesabına göre şehir hastanelerinin kamuya, bizlere yükü 81,2 milyar dolar.

Ve 2040’lı yıllara kadar bunun ödemesi sürecek. Bu şehir hastanelerine para sağlayan, finansman sağlayan bankalar, müteahhitler bu paraları Sağlık Bakanlığı’ndan tahsil edeceklerini biliyorlar.

Çünkü açıklanmayan, gizli sözleşmelerde var bunlar.

Sağlık Bakanlığı bunların her birine ayrı ayrı kiracı. Her birine sağlık bakanlığı her ay kullanım bedeli altında çok büyük ödemeler yapıyor."(Çiğdem Toker)

Çiğdem Toker yeni kitabı MİLLETİN CEBİNDEN’de araştırmalarıyla devasa kamu zararına ışık tutuyor.

- Erdoğan'ın adını "Bu fakirin hayali" diye koyduğu şehir hastanelerinin kamuya yükü…

- İçeriği "gizli" tutulan KÖİ sözleşmelerinin MİLLETİN CEBİNDEN çıkacak tutarı 81.2 milyar dolar!

- Yüz yıl sonra KÖİ sözleşmeleriyle tesis edilen ve siyasetçilerin ödün verdiği imtiyazlar…''

İÇERİK TANITIMI:

Çılgın projeler, devasa yeni şehirler ve inşaatlar, havaalanları, geçiş garantili köprüler, yatış garantili şehir hastaneleri…

Kamu-Özel İşbirliği’yle yapılmakta olan “Devasa Şehir Hastaneleri” kimin yararı için?

Kamu yararı adına yürütüldüğü iddia edilen “devasa” inşaatların sözleşmeleri, ödemeleri ve faturalar “ticari sır” denilerek saklanıyor.

Bu projelerin bugün kamuya yükü 81,2 milyar dolar!

Yatak başı maliyette ortaya çıkan dehşet verici farklar da dahil olmak üzere her şey MİLLETİN CEBİNDEN!

Yüzyıl sonra bu projeler bize neden imtiyazları hatırlatıyor?

Finans kapital Kamu-Özel İşbirliği sözleşmeleriyle bir hükümranlık kuruyor.

Uluslararası bankalar ve finans şirketlerinin, ülkemizde etkileri yıllarca sürecek bu “imtiyazlarını” açık etmemek için uğraşan politikacılar ve küresel finans sistemine verilen “DEVASA” ödünler…

Çiğdem Toker yılmıyor! Araştırmaya ve kamu adına sormaya devam ediyor: KÖİ sözleşmeleriyle MİLLETİN CEBİNDEN yapılan büyük soygunu ve politikacıların verdiği ödünleri, “İMTİYAZLAR”ı bu çalışmasında gözler önüne seriyor.

Usta gazeteci Çiğdem Toker, sağlıkta özelleştirmenin Truva Atı olarak adlandırılan şehir hastanelerinden “ticari sır” gerekçesiyle açıklanmayan ve küresel sermayeye aktarılan kamu kaynaklarını, ihaleleri ve konuya ilişkin belgeleri yakından izleyerek, gizlenen bilgilerin önemli bir bölümünü açığa çıkartıyor. (…) Prof. Dr. Kayıhan Pala

Çiğdem Toker şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerine, hastalara ve kamu finansmanına olan etkilerini inceliyor. Kitapta daha önce yazdığı gazete yazılarının yanı sıra kapsamlı bir değerlendirme de yapıyor. (…) Toker gazeteci ve hukukçu kimliğiyle konuyu ayrıntılı biçimde irdelemekte ve okuyucuya da yalın biçimde aktarmaktadır. Toker, şehir hastaneleri gibi çetrefilli bir konuyu “tekrar tekrar anlatma ihtiyacının, büyük oranda gazeteciliğin kuşatma altında oluşuyla ilgili” olduğunu söylüyor ve şehir hastanelerinin neden olduğu tahribatın anlaşılmasına katkı sağlıyor. Prof. Dr. Uğur Emek