Çiftlikten Tarım Arazisine Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çiftlikte başlayıp tarım arazisine sıçrayan yangın söndürüldü.

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Çiftlikten Tarım Arazisine Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Tekirdağ Çorlu'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına iş makineleri de destek verdi.

Yangında, çiftliğin bir bölümü ile yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA

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