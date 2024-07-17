Çiftlik Evine Kenevir Baskını

Afyonkarahisar’da çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri 41 kök kenevir ele geçirdi.

Son Güncelleme:
Çiftlik Evine Kenevir Baskını

Edinilen bilgilere göre, kent merkezine bağlı Kızıldağ köyünde A.O.A. isimli şahsa ait çiftlik evinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisini alan Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Çiftlik evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 41 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olay sonrası şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli
Ev Alırken Bunlara Dikkat! İşte Tapuyla İlgili Bilmeniz Gereken Detaylar... Ev Alırken Bunlara Dikkat!
Meteoroloji İl İl Uyardı: Bir Tarafta Güneş Bir Tarafta Yağmur! Bir Tarafta Güneş Bir Tarafta Yağmur!
İş İnsanı Ağaca Asılı Halde Ölü Bulundu İş İnsanı Ağaca Asılı Halde Ölü Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Silahlı Saldırı! Giriş-Çıkışlar Kapatıldı Mahalleye Giriş-Çıkışlar Kapatıldı
Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor? Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?
İş İnsanı Ağaca Asılı Halde Ölü Bulundu İş İnsanı Ağaca Asılı Halde Ölü Bulundu
Trump'a Suikast Girişiminin Ardından Kongre'de 'Şüpheli' Alarmı: Etkisiz Hale Getirildi Kongre Yakınlarında Alarm, Bir Şüpheli Vuruldu
Televizyon Tamircisi Çekiçle Dehşet Saçtı: Evdekilerin Başını Ezdi! Biri Çocuk 4 Kişi Ağır Yaralandı Televizyon Tamircisi Çekiçle Dehşet Saçtı