Çifte Cinayetin Faili Yakalandı! Özel Ekip Kurulmuştu...

Mardin’in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla öldürülen abla kardeşin cinayet şüphelisi yakalandı.

Son Güncelleme:
Çifte Cinayetin Faili Yakalandı! Özel Ekip Kurulmuştu...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla öldürülmüş halde bulunan abla kardeşin cinayet şüphelisi yakalandı. Olay, 4 Ocak’ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. İhbar üzerine adrese giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira (41) ile kız kardeşi Süheyla Özdaş’ı (44) silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile çevredeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda cinayet şüphelisinin, Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. olduğu tespit edildi. Firari şüpheli, ilçede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karaman’da Kadın Cinayeti! Fatma, Boşanma Davasını Konuşmak İçin Gitti, Katledildi!Karaman’da Kadın Cinayeti! Fatma, Boşanma Davasını Konuşmak İçin Gitti, Katledildi!Güncel

Kayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada BulunduKayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada BulunduGüncel

Kan Donduran Kadın Cinayeti: Eşini Baltayla Öldürüp Banyoya GömdüKan Donduran Kadın Cinayeti: Eşini Baltayla Öldürüp Banyoya GömdüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Sokak Maçında Bıçaklı Dehşet! Sebebi 'Pes' Dedirtti! Sokak Maçında Bıçaklı Dehşet! Sebebi 'Pes' Dedirtti!
Bakanlık İl İl Uyardı! Çığ, Fırtına ve Sel Geliyor! Bakanlık İl İl Uyardı! Çığ, Fırtına ve Sel Geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltındaydı... Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı
Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binasında Silahlı Saldırı Emekliliği Reddedildi, Avukatı Öldürdü!
Üç İsim Daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi