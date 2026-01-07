Çifte Cinayetin Faili Yakalandı! Özel Ekip Kurulmuştu...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla öldürülmüş halde bulunan abla kardeşin cinayet şüphelisi yakalandı. Olay, 4 Ocak’ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. İhbar üzerine adrese giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira (41) ile kız kardeşi Süheyla Özdaş’ı (44) silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile çevredeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda cinayet şüphelisinin, Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. olduğu tespit edildi. Firari şüpheli, ilçede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

