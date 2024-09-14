Çiftçinin Kabusu Oldular! Bir Haftada İki Kez Tarlaya Girip 100 Bin TL'lik Mahsül Çaldılar
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir haftada aynı bağa 2 kez girerek 100 bin liralık üzüm çalan üç şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Bağdan elleriyle hasat yapan şüphelilerden birisinin sağlık çalışanı olması dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kaarahit Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nda hırsızlık olaylarının önlenmesi ile hırsızların yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT dedektiflerince yapılan araştırmalar sonucunda Pamukkale ilçesinde üzüm bağından bir hafta arayla toplam yaklaşık yüz bin TL değerinde 2 ton üzüm zanlılar tarafından çalındı. Son gün gelen hırsızlar geceden sabaha kadar üzüm ağaçlarının direkt dallarından kesip topladıkları ardından ise çaldıkları üzümleri ise sattıkları öğrenildi.
Kaynak: İHA