Çiftçilerden Kuraklığa Karşı Yağmur Duası

Kış ayında olunmasına rağmen hiç yağmur yağmaması nedeniyle Kozan ve İmamoğlu ilçesinde çiftçiler imam eşliğinde yağmur duası etti. Ayrıca çiftler yağmur yağması için kurban keserek adak da adadı.

Muhtar Ali Şahin uzun süredir bölgede yağış olmaması sebebiyle buğdaylara gübre atılamadığını ve kurumaya başladığını ifade ederek, "Köyümüzde ilimizde büyük kuraklık var. Ayçiçeği ekim zamanı geldi, buğdaylar kuruma aşamasında. Yağmur yağmazsa halimiz perişan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA