Cide'nin 'Efsane Başkanı' Hayatını Kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinin efsane belediye başkanı hayatını kaybetti. Cide'de 26 yıl belediye başkanlığı görevinde bulunan 103 yaşındaki Memduh İmer, 28 Aralık Cumartesi günü toprağa verilecek.

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Cide'nin 'Efsane Başkanı' Hayatını Kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 1954 ile 1984 yılları arasında Cide Belediye Başkanlığı görevinde bulunan 103 yaşındaki Memduh İmer hayatını kaybetti. Görevde bulunduğu sürede yaptığı yatırım ve projeleriyle adından sıkça söz ettiren Memduh İmer için 28 Aralık Cumartesi günü Cide Belediyesi önünde yapılacak resmi töreni düzenlenecek. İmer'in cenazesi daha sonra Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verilecek.

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Kaynak: İHA

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