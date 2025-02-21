Çiçeği Burnunda Genel Müdür Recep… Kritik Sınavı Geçemedi

Yaklaşık 35 milyon dolarlık dolandırıcılığın söz konusu olduğu Seçil Erzan davasında adı geçen eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in yerine gelen Recep Baştuğ kritik sınavı geçemedi. Baştuğ'un göreve geldikten sonra Seçil Erzan dolandırıcılığı ortaya çıktığı sırada yetki ve sorumluluğı bulunan kimseye dokunulmadığı ortaya çıktı.

Çiçeği Burnunda Genel Müdür Recep… Kritik Sınavı Geçemedi

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı dava gündemdeki yerini koruyor.

Seçil Erzan davasında adı geçen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş görevinden ayrılmış ve yerine Recep Baştuğ atanmıştı. Ateş'in görevden ayrılmasına rağmen yönetim kurulunda görev alması dikkati çekerken, yeni bir detay ortaya çıktı.

'DOLANDIRICILIK SIRASINDA YETKİSİ OLAN KİMSEYE DOKUNMADI'

tv100 Yazarı Fuat Uğur, Baştuğ göreve geldikten sonra Seçil Erzan dolandırıcılığı sırasında yetki ve sorumluluk sahibi olan kimseye dokunulmadığını açıkladı. Uğur, "Yapılan hataların sorumluluğu zincirleme olarak sirayet etmezse, yani müteselsil sorumluluktan bahsedilemezse bu durum bir güven bunalımı yaratır. Benden söylemesi. Ülkemizin köklü bir bankasında meydana gelen ve kamuoyunu haftalarca meşgul eden, halen de konuşulan bir dolandırıcılık vakasında kangren olmuş yarayı kökünden kesmek yepyeni ve taze dalların uzamasını sağlayacaktır " ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100

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