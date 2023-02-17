Christian Atsu ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı: Attığı gol kaderini değiştirmiş

“LÜTFEN YAPMAYIN”

Sözlerine devam eden Fatih İlek “Lütfü Savaş başkanımın ailesinden çok fazla kayıp var. Buna rağmen kendisi hakkında çok ağır şeyler söyleniyor. Lütfü başkanı hedefe koymayalım. Onun da canı gidiyor. Taner Savut herkes tarafından sevilen bir insan. Lütfen Taner Savut’un ve Atsu’nun ailesini üzecek paylaşımlar yapılmasın” dedi.