Christian Atsu ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı: Attığı gol kaderini değiştirmiş
Hatay'daki yıkıcı depremde Rönesans Rezidans'ta olduğu düşünülen ve hala enkazda arama çalışmaları süren Christian Atsu ile ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor’un İdari Menajeri Fatih İlek, depremin ardından enkaz altında kaldığı düşünülen ve henüz ulaşılamayan Christian Atsu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“BİZİM OTEL DE YIKILDI!”
İlek, Radyospor’a yaptığı açıklamada “Bizim kaldığımız otel de yıkıldı; ama biz çıkmayı başardık. 3 kişiydik. Otelden çıktıktan sonra, tesislere gittik. Volkan hoca (Demirel) futbolculara sahip çıktı. Sonrasında Taner Savut’u aradı. Tam net olmamakla birlikte sesini duymuş ve telefon kapanmıştı. Bu bize çok ümit vermişti. Kâbus gibi geliyor.
Futbol şube sorumlusu Mehmet Güzel çok çaba sarf etti, yıkılan binada kurtarma çalışması yapılsın diye; ancak salı gününden sonra kayıt tutulmaya başlandı. Gerçek çalışma ise Çarşamba günü başladı” diye konuştu.
“LÜTFEN YAPMAYIN”
Sözlerine devam eden Fatih İlek “Lütfü Savaş başkanımın ailesinden çok fazla kayıp var. Buna rağmen kendisi hakkında çok ağır şeyler söyleniyor. Lütfü başkanı hedefe koymayalım. Onun da canı gidiyor. Taner Savut herkes tarafından sevilen bir insan. Lütfen Taner Savut’un ve Atsu’nun ailesini üzecek paylaşımlar yapılmasın” dedi.