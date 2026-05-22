CHP'nin YSK İtirazı Reddedildi mi? İddialara Resmi Yalanlama: Kurul 16.00’da Toplanacak

CHP’nin 'mutlak butlan' kararına karşı yaptığı Yüksek Seçim Kurulu itirazının reddedildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. YSK’nın henüz toplanmadığı, CHP Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu'nun resmi başvurusu sonrası kurulun bugün saat 16.00’da özel gündemle bir araya geleceği öğrenildi.

"YSK, CHP’nin itirazını reddetti" iddiaları üzerine Yüksek Seçim Kurulu kaynaklarından resmi düzeltme geldi. Medyada yer alan iddiaların aksine, CHP Genel Merkezi'nin "mutlak butlan" kararına yönelik kurula yaptığı başvuru henüz karara bağlanmadı.

KURUL SAAT 16.00'DA TOPLANIYOR

CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu’na giderek partinin resmi itiraz dilekçesini sundu.

Başvurunun ardından YSK yönetimi, konunun aciliyeti ve taşıdığı siyasi önem nedeniyle bugün saat 16.00 itibarıyla olağanüstü toplanma kararı aldı. Bu kritik zirvede, mahkemenin kurultay iptali kararından sonra CHP’nin seçim süreçlerindeki temsil yetkisinin kimde olacağı masaya yatırılacak.

'YSK KENDİ SORUMLULUK ALANINA SAHİP ÇIKMALI'

Görevden alınan Özgür Özel de daha önce yaptığı açıklamada hukuki süreci hem Yargıtay’a hem de YSK’ya taşıyacaklarını duyurmuştu. Yargı müdahalesini sert sözlerle eleştiren Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde itirazımızı Yargıtay'a yaptık. YSK'ya da başvurumuzu sunuyoruz. Başvurularımızın en acil, en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz."

