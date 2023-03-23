CHP'den belediyelere 'Ramazan' çağrısı

CHP, bugün başlayan ramazan ayı nedeniyle partinin yönetimde olduğu belediyelere, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un imzasıyla bir yazı gönderdi. Torun, CHP’li belediye başkanlarından, iftar ve sahur desteklerine ağırlık vermelerini, ihtiyaca göre sosyal politikalar belirlemelerini istedi.

Torun, “2019 yerel seçimlerinden bu yana, pandemide, yangınlarda, sellerde, ekonomik buhranda ve son olarak depremlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan siz değerli belediye başkanlarımıza, ramazan ayın boyunca da önemli görevler düşmektedir” dedi.

Torun, yazıda şunları kaydetti:

“Bu yıl mübarek ramazan ayını, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilimizi etkileyen depremlerin acısı içinde ve siyasi iktidar eliyle yaratılan ağır ekonomik krizin devam ettiği bir ortamda idrak ediyoruz. 2019 yerel seçimlerinden bu yana, pandemide, yangınlarda, sellerde, ekonomik buhranda ve son olarak depremlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan siz değerli belediye başkanlarımıza, ramazan ayın boyunca da önemli görevler düşmektedir.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla belediyelerimizin ihtiyaç sahiplerini hayat pahalılığına karşı desteklemeleri ve ramazan ayını huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, devam eden sosyal yardımlarına iftar/sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır.

“İNSANLARIMIZIN YANINDA DURMAK, MİLLETİMİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZDUR”

Özellikle deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız için sunulacak destekler, yakınlarını ve maddi imkanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlayacaktır. Siyasi iktidarın kötü yönetimi nedeniyle ağır mağduriyetler yaşayan insanlarımızın yanında durmak, milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu vesile ile tüm imkansızlıklara ve tüm baskılara rağmen hizmetlerine devam eden siz değerli belediye başkanlarımızı bir kez daha kutluyor, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mübarek ramazan ayınızı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA