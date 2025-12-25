CHP'nin Yeni Yıldaki İlk Mitingi Çankırı'da

CHP'nin yeni yıldaki ilk mitingi için adres belli oldu. CHP'nin yeni mitingi 3 Ocak Cumartesi günü Çankırı'da gerçekleştirilecek.

CHP'nin Yeni Yıldaki İlk Mitingi Çankırı'da
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

CHP'nin yeni mitingi 3 Ocak Cumartesi günü Çankırı'da gerçekleştirilecek. Belediye Meydanı'nda düzenlenecek miting, saat 15.00'te başlayacak.

Çankırı mitingi, CHP'nin yeni yıldaki ilk mitingi olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Özel Miting
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Öğretmenlerin Ardından Şimdi De Fenomen Avukatlar Mercek Altında! Türkiye Barolar Birliği Düğmeye Bastı Öğretmenlerin Ardından Şimdi De Fenomen Avukatlar Mercek Altında! Barolar Düğmeye Bastı
Meteoroloji Son Tahminleri Açıkladı: Soğuk Hava Sibirya'dan Geliyor, İstanbul'a Yılbaşında Kar Yok Soğuk Hava Sibirya'dan Geliyor, İstanbul'a Yılbaşında Kar Yok
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Çağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak 1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gözaltı Dalgası! Aralarında Eski TFF Başkanvekili de Var Futbolda FETÖ Operasyonu
Seda Akgül Kararı Sonrası Deniz Akkaya’ya Hapis Şoku Seda Akgül Kararı Sonrası Deniz Akkaya’ya Hapis Şoku
Diyarbakır'da Peynir Üretim Tesisinde Büyük Patlama! Yaralılar Var Diyarbakır'da Peynir Üretim Tesisinde Büyük Patlama!