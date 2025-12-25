CHP'nin Yeni Yıldaki İlk Mitingi Çankırı'da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

CHP'nin yeni mitingi 3 Ocak Cumartesi günü Çankırı'da gerçekleştirilecek. Belediye Meydanı'nda düzenlenecek miting, saat 15.00'te başlayacak.

Çankırı mitingi, CHP'nin yeni yıldaki ilk mitingi olacak.

