CHP'nin Malatya'daki seçim sonuçlarına yönelik itirazı reddedildi

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, İl Seçim Kurulunca kabul edilmedi.

CHP'nin Malatya'daki seçim sonuçlarına yönelik itirazı reddedildi

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yaşanan usulsüzlüklere tepkiler devam ederken; siyasi partileri itirazlarını sürdürüyor.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

CHP temsilcilerinin, tutanakların sisteme yanlış girilmesi, Millet İttifakı'na verilen oyların ortak yazılmaması, sandık kurullarının tutanakları doğru tutmaması gibi çeşitli gerekçelerle yaptığı itirazlarını İl Seçim Kurulu değerlendirdi.

Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazlarını reddetti.

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