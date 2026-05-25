CHP’nin Kedisi Zafer ve Köpeği Mayıs'tan Güzel Haber

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 'mutlak butlan' kararı sonrasında emniyet güçlerinin CHP Genel Merkezi'ne düzenlediği ve yoğun biber gazının kullanıldığı tahliye operasyonunun yankıları sürerken, herkesi endişelendiren bir konuda sevindirici haber geldi.

Polisin bahçe kapısını kırıp bina girişindeki barikatları aşarak içeri girdiği ve biber gazı kapsülleri kullandığı müdahalede, binada mahsur kalan kedi Zafer ile köpek Mayıs da gazdan etkilendi. Türkiye genelindeki hayvanseverlerin derin endişe duyması üzerine iki canın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı.

'GENEL DURUMLARI İYİ'

Uzun süredir iki hayvanın da periyodik sağlık takibini yürüten Veteriner Hekim Tarkan Özçetin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyunu bilgilendirdi. Müdahale gecesi boyunca çok sayıda hayvanseverden endişe dolu mesajlar aldığını belirten Özçetin, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gerginlik sırasında, uzun süredir sağlık takibini yaptığım Zafer ve Mayıs da maalesef yoğun biber gazı ve yaşanan kaosun ortasında kaldı. Gece boyunca çok sayıda hayvanseverden ‘Zafer iyi mi?’, ‘Mayıs etkilendi mi?’ mesajları aldım. CHP Özel Kalem Müdürü Gülen Göksu Ercan ile koordineli şekilde süreç yakından takip edilmiştir. Şu an itibarıyla her iki canımızın da genel sağlık durumları iyidir. Düzenli kontrolleri sürmektedir. Şükür ki ciddi bir sağlık problemi yaşanmamıştır."

'SİYASİ KAVGALARIN EN MASUMU HAYVANLAR'

Açıklamasında siyasette yaşanan bu sert gerilimlerin sessiz mağdurları olan hayvanlara dikkat çeken Özçetin, "Dün gece bize bir şeyi daha hatırlattı: İnsanların öfkesi ve siyasi kavgaları arasında en masum kalanlar yine hayvanlar oluyor" dedi.

Zafer ve Mayıs’ın klinikteki rutin kontrollerinin ve solunum yolları takibinin bir süre daha titizlikle devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi