CHP'nin İstanbul'daki Yürüyüşüne İzin Çıkmadı

CHP'nin, köprülerin özelleştirilmesine karşı İstanbul'da yapmak istediği yürüyüşe valilik izin vermedi.

CHP'nin İstanbul'daki Yürüyüşüne İzin Çıkmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) köprülerin özelleştirilmesine karşı İstanbul Beşiktaş'ta yarın (17 Şubat Salı) yapmak istediği yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermedi. Valiliği'n yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında; İlimiz sınırları dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahlarının Valiliğimizce belirlenerek ilan edildiğinden, ilgi sayılı dilekçe ile talep edilen güzergahın 2026 yılı içeresinde Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen güzergahlar içerisinde bulunmadığından, ayrıca anılan güzergahta araç ve yaya trafiği ile güvenliğin olumsuz yönde etkileneceği değerlendirildiğinden mezkur yürüyüşün düzenlenmesi uygun görülmemiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim."

CHP'DEN YENİ AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından "Yarın Saat 17:00’de Beşiktaş Ortaköy’de… Kararımızda bir değişiklik yok" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Bakan Kurum'dan Gençlere Müjde: Düşük Taksitli Ev Projeleri Geliyor Düşük Taksitli Ev Projeleri Geliyor
Onlyfans Soruşturmasında 17 Şüpheli Tutuklandı Onlyfans Soruşturmasında 17 Şüpheli Tutuklandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsimden Hayati Uyarı: Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler
İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı
Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek
Mahkemeden CHP Kurultayı Davasında Yeni Talep Mahkemeden CHP Kurultayı Davasında Yeni Talep
Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti