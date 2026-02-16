CHP'nin İstanbul'daki Yürüyüşüne İzin Çıkmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) köprülerin özelleştirilmesine karşı İstanbul Beşiktaş'ta yarın (17 Şubat Salı) yapmak istediği yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermedi. Valiliği'n yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında; İlimiz sınırları dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahlarının Valiliğimizce belirlenerek ilan edildiğinden, ilgi sayılı dilekçe ile talep edilen güzergahın 2026 yılı içeresinde Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen güzergahlar içerisinde bulunmadığından, ayrıca anılan güzergahta araç ve yaya trafiği ile güvenliğin olumsuz yönde etkileneceği değerlendirildiğinden mezkur yürüyüşün düzenlenmesi uygun görülmemiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim."

CHP'DEN YENİ AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından "Yarın Saat 17:00’de Beşiktaş Ortaköy’de… Kararımızda bir değişiklik yok" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi