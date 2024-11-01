CHP'nin İstanbul Kampında İlk Gün Tamamlandı: Kayyıma Karşı 'Teslim Olmuyoruz' Mesajı

CHP’nin 1-2-3 Kasım’da Antalya’nın Belek ilçesinde yapılması planlanan kampı, İstanbul’da başladı. Önceki gün, gözaltına alınarak tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanmasıyla CHP, her yıl düzenlediği TBMM Grubu yasama yılı kampının gündem değişikliğiyle İstanbul’da yapılmasını kararlaştırdı. Kamp, Avcılar ilçesindeki bir otelde, CHP Lideri Özel’in başkanlık ettiği kapalı grup toplantısıyla başladı.

Toplantıda, Özer hakkındaki “PKK terör örgütüne üye olmak” suçlamasının hukuki süreciyle ilgili milletvekillerine bilgi verildi. Gelinen nokta, davanın bütün çelişkileri ve gözaltı sürecinden şu ana kadarki süreç tamamıyla değerlendirildi. Partinin konu hakkındaki yol haritasını oluşturmak üzere, CHP Grubu, önerilerini Genel Başkan Özel’e sundu. Edinilen bilgiye göre, “Millet İradesine Kayyum Darbesi” başlıklı toplantıda, “Teslim olmuyoruz” vurgusu yapıldı.

'İMAMOĞLU'NA SELAM GÖNDERME VAR'

Toplantıda, dün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan miting de değerlendirildi. Mitinge katılımın yoğun olduğunu belirten kurmaylar, “Birçok partinin il ve ilçe başkanları oradaydı. Türkiye İttifakı’nı sarsma hamlesi boşa çıktı, daha da boşa çıkacak. Bu eğer Ekrem İmamoğlu üzerinden bir oyunsa, iktidar bunun karşılık bulmayacağını, İmamoğlu’nun korkmayacağını gördü. Burada İmamoğlu'nu hedef alma, bir selam gönderme var. Selamı aldık. İktidara mektup da halk tarafından zarflar içinde seçim sandığına konulacak” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM GÜNDEME GELDİ

Dün, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki miting öncesinde CHP Lideri Özel, MYK’yı topladı. MYK’da, Esenyurt’a atanan kayyum meselesinin yanında, erken seçim ve anayasa değişikliği konuları da gündeme geldi. CHP’nin erken seçim konusundaki talebi yükseltmeye başladıklarına dikkati çeken kurmaylar, siyaset gündeminin yoğunlaştığı, TBMM’nin faaliyete başladığı dönemde bu talebi yükseltmenin önemine vurgu yaptı. Kurmaylar, “Biz, erken seçim talebi noktasında çok planlı bir sistematik yürütüyoruz. Siyasetin yoğunlaşmasıyla beraber erken seçim talebini yükseltiyoruz. Hemen seçim ertesi, seçim talebi toplumun geniş kesimlerine karşılık bulmaz. Siyaset yoğunlaşmaya başladıktan sonra bu konuda toplumun talebini dillendirmeye başladık” dedi.

'AKP İLE MASAYA OTURMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Anayasa değişikliği konusunda partinin tutumunun çok net olduğunu da ifade eden parti yöneticileri, şöyle konuştu: “Anayasa konusunda çok kararlı bir duruşumuz var. AKP ile Anayasa masasına oturmamız kesinlikle söz konu değil, oturmayacağız. Bu noktada, CHP ile DEM Parti’nin arasını açmaya yönelik bir hareket de gözlemledik. Bunun içinde birtakım partileri kriminalize edip diğer tarafı ayrıştırmak, İYİ Parti’yi bir noktaya hapsetmek de var. Buna ilişkin de ciddi çalışmalar yürütüyoruz.”

'KENT UZLAŞISI'

DEM Parti’nin “kent uzlaşısı” şeklinde tanımladığı seçim stratejisini savunmak konusunda çekingen davranılmaması gerektiğini kaydeden kurmaylar, “Biz ‘Türkiye İttifakı’ diyoruz buna. Halk kimi istiyorsa, kimin hizmet edeceğine inanıyorsa onları aday yaptık. Kendimize değil, kentimize aday yaptık. Belli noktalar, özellikle iktidar, bu ‘kent uzlaşısı’ kavramından da sanki kriminal bir kavrammış gibi bahsediyor. Bunu çok meşru bir şekilde savunmalıyız” ifadelerini kullandı.

YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ TARTIŞMALARI

Yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin de değerlendirme yapan yetkililer, “Konunun çözümü konusunda, CHP’nin ilk defa söylediği bir şey var. Eskiden de CHP, ‘Meclis’e işaret ediyoruz’ diyordu. Ama şimdi, ‘Meclis’in önderliğinde sivil toplumu da katılım, baroyu da katalım, bütün aktörleri buraya katalım ve onları dinleyelim’ vurgusu var. Ve süreci şeffaf şekilde götürmenin önemine vurgu yapıyoruz” dedi.

ÖZGÜR ÇELİK, ESENYURT İLÇE ÖRGÜTÜYLE GÖRÜŞTÜ

Kapalı grup toplantısı devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li belediye meclis üyeleri ve Esenyurt ilçe örgütüyle toplantı yaptı. Çelik, toplantının ardından kapalı grup toplantısını yapıldığı otele gelerek Genel Başkan Özel ve MYK üyelerine bilgi verdi. Çelik, CHP’li 26 ilçe belediye başkanıyla toplantı yapacak. Yol haritasını belirlemek üzere gerçekleşecek bu toplantılar, Çelik'in CHP ilçe başkanlarıyla yapacağı toplantılarla devam edecek.

Saat 12.00 itibarıyla başlayan kapalı grup toplantısı, saat 21.00'de sona erdi. CHP TBMM Grubu’nun yasama yılı kampı, sabah 10.00’da Çelik, İmamoğlu ve Özel’in sunuş konuşmalarıyla başlayacak. Kampın ikinci gün gündem başlığı, "Demokrasi Mücadelesiyle İktidiara Yürümek” olacak.

Kaynak: ANKA