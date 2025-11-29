CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda İkinci Gün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda yeni parti programı kabul edilirken, CHP tüzüğü ve yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesinin ardından ikinci gününde devam ediyor.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da tekrar toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.

Parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylandığı kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, bugün seyirciler salondaki yerlerini aldı.

Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.

Özgür Özel'in konuşmasının ardından çalışma ve hesap raporları ile Kurultay sonuç bildirgesi raporu okunarak görüşülecek ve oylamaya sunulacak. Kurultayın ikinci gününde partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi genel başkan seçimini gerçekleştirecek. CHP içinde bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilmiş olacak.

İşte dakika dakika gelişmeler...

10.55 CHP LİDERİ ÖZEL KÜRSÜDE

Bugüne kadar 22'si olağanüstü 60 kurultay toplayan CHP'nin olağan kurultayının ikinci gününde, Genel Başkan Özgür Özel delegelere seslendi:

"Birlikte türküler söyledik. Birlikte göğüsledik zoru biz. Güzeli birlikte düşledik. Sesimiz kısık çıktı bazen. Yine de türküler söyledik. Sendeledik yolda ilerlerken ama hiç geriye dönmedik. Kim demiş sustuk? Kim demiş sustuk? Kim demiş direnmeyip teslim olduk? İşte teslim olmayanlar burada. İşte teslim olmayanlar burada. İşte direnenler burada. Merhaba dostlarım. Merhaba. İki yıl sonra yine omuz omuza, yürek yüreğe aynı salondayız.

İki yılda kara kışlardan dar yollardan geçtik. Bize ömür biçenler oldu. Dayanamazlar dağılırlar dediler. Vazgeçerler dediler. Teslim olacaklar dediler. Ama yine buradayız. Ayaktayız. Bin kere budadılar körpe dallarımızı. Bin kere kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kere korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte. Yine sevinçteyiz. Hepiniz, hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 81 ilde 973 ilçede baba ocağının Baba ocağının bacasını tüttürenler burada.

Sabahın seherinde kapıyı açanlar, çayı koyanlar o kapıyı gün boyu açık tutanlar burada. Atatürk'ün askerleri, Cumhuriyetin muhafızları burada. Tribünlerde yurdun dört bir yanından büyük bir coşkuyu ortak olmak için gelenlere hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Ayrıca kurultayımızı onurlandıran Türkiye'deki siyasi partilerin değerli temsilcilerini, onların şahıslarında değerli genel başkanlarını, tüm üyelerini salonumuzu şereflendiren değerli büyükelçilerimizi, diplomatları, Sosyalist Enternasyonal'den, Avrupa Sosyalist Partisi'nden ve dünyadaki kardeş partilerimizden buraya gelen tüm yoldaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

Değerli yol arkadaşlarım. Bugün kim olduğumuzu hatırlama unutanlara hatırlatma günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri'nden yani Kuva-yi Milliye'den doğmuştur. İlk kurultayımız 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'dir. İlk delegelerimiz Sivas Kongresi'nin kahraman 41 delegesidir. Cumhuriyet Halk Partisi önce kurtuluşu sonra kuruluşu örgütleyen Türkiye'ye eşit yurttaşlığı, temel insan haklarını getiren, ülkemizi çok partili demokratik sisteme taşıyan yani Türkiye'ye sandığı getiren partidir.

70'lerde sosyal demokrasiyi iktidar yapan partidir. Bu parti yıllarca iktidar olmasa bile milletin gücünden başka bir güç tanımayan, başka bir güce inanmayan, demokrasi fikrinden bir milim sapmayan partidir. Gün olmuş, partimiz ağır bedeller ödemiştir. 12 Eylül darbecileri tarafından kapatılmıştır. Mallarına el konmuştur. Genel başkanlarımız hapse atılmıştır. Ama bir Anka kuşu gibi küllerinden doğmayı başarmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Bundan sonra da yetmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye yön veren Türkiye'nin kurucu iradesini temsil eden partidir. Bizde kurultay varsa ülkenin gündemi o kurultaydır. Her kurultay öncesi ülkeye bir seçim ruhu, seçim havası hakim olur. Kurultaylarımız hem partiyi hem ülkeyi değiştirme görevi ve sorumluluğu taşır. Sizler Sivas Kongresi'ndeki 41 delegenin bugünkü temsilcilerisiniz. Birileri ülkede sandığı kaldırmaya çalışırken mahallelerden başlayarak mahallelerimize koyduğumuz sandıklardan ilçeye, ilçe kongrelerinden ile il kongrelerinden bu salona görevlendirilen ve omuz başlarında 2 milyon üyemizin hem de 86 milyon vatandaşımızın yüklerini, sorumluluğunu taşıyorsunuz.

Bu kurultayda vereceğiniz kararla partimizi iktidara taşıyacak kadroları belirlemeye geldiniz. Bunun için bu önemli günde buraya bu görevi yapmaya büyük bir disiplinle kararlılıkla gelen tüm delegelerimizin şahsında Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ve tüm üyelerinin karşısında saygıyla eğiliyorum. Hoş geldiniz. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız. İyi ki birlikteyiz.

'2 YILIN HESABINI VERME GÜNÜDÜR'

2 yıldır her günümüz birlikte mücadeleyle geçti geçiyor. Bugün benim için de geçtiğimiz 2 yılın hesabını sizlere, kurultayımıza verme günüdür. Bugün verdiğimiz sözleri tutabilmenin iç huzuruyla karşınızdayım. Tarihin o dönüm noktasında o dönüm noktasındaki kurultayımızda mertçe yarıştık, mertçe rekabet ettik. Kurultayımızın ardından 4 ayda ilk seçimlerimize hazırlandık. Kadınlara, gençlere ve bilime güvenerek yola çıktık. Dar vakte tam 106 yerel seçim mitingi sığdırdık. Örgütümüze güvendik. Özgüvenli siyaset yaptık. Ve söz verdiğimiz gibi ilk seçimde partimizi 47 yıl sonra Türkiye'nin 1. partisi yaptık.

Yüzde 25 olan oyumuzu 10 ay sonra ittifak olmadan yüzde 38'e çıkardık. Milletimizin desteğiyle alınamaz denilen yerleri, mucize gibi düşünülen ilçeleri, şehirleri kazandık. Kilis'i, Adıyaman'ı, Kütahya'yı, Afyon'u, Uşak'ı, Kastamonu'yu, canım Manisa'mı, Denizli'yi, Bursa'yı, Balıkesir'i kazandık. O gece 411 belediye başkanlığı ile nüfusun yüzde 85'ine hizmet etme imkanını yakaladık. Bunu tek başımıza biz değil. Her biri birbirinden kıymetli adaylarımızla evet ama tek başımıza değil. Örgütümüzle ve milletimizle birlikte başardık. Yerel seçimlerden sonra da durmadık. İllerimizi dolaştık. 21 Halk buluşması gerçekleştirdik. Yetmedi. Partimizi yeniden sokağa, meydanlara ısındırdık.

Atanmayan öğretmenlerden işçilere, emeklilerden çiftçi buluşmalarına kadar 9 ayrı tematik miting yaptık. Partimizin yurt dışındaki bağlarını güçlendirmek için çok çalıştık. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevini üstlendik. 11 ülkeye toplamda 20 ziyaret gerçekleştirdik. 19 Mart'tan sonra darbeye karşı direniş evresine geçtik. 255 günde 72 eylemde toplamda 11 milyon yurttaşımızla meydanlarda buluştuk. Ve 2 yılda 62 ilde 208 kez meydanları doldurduk. Meydanlara dolmadık, meydanlardan hep birlikte taştık. Ankara'da oturmadık. Ankara merkezli siyaset yapmadık. Bize istikamet çizenlere de teslim olmadık. Millet merkezli siyaset yaptık. Milleti de bu siyasete kattık, bu siyaseti ortak ettik. Baba ocağına katılımları arttıracağımızın sözünü vermiştim. 2 sene önce 1.2 milyon olan üye sayımızı tam 2 milyona ulaştırdık. Yeni döneme uygun bir tüzük ihtiyacını dile getirmiştik. Aylar süren çalışmalar sonucunda 81 il başkanımızın sahiplenmesiyle ve büyük emekleriyle büyük bir mutabakatla yeni tüzüğümüzü yaptık. Neredeyse oy birliği ile oy birliği ile kabul ederek yürürlüğe koyduk. Gençlerin ve kadınların önünü daha da açtık. Örgütümüzün ve üyelerimizin adaylıklardaki söz hakkını güçlendirdik. Küçük kurultayımızı yeniden şekillendireceğimizi söylemiştik.

Örgüt Temsilcileri Meclisimizi oluşturduk, katılımcılığı arttırdık. Yeni bir programın sözünü vermiştik. Bir yıl boyunca emek emek dokuduğumuz programımızı hazırladık. Önce 81 ilde sonra 923 ilçede sonra tekrar 81 ilde il danışma kurullarıyla yerelde ilçeden ilden başlayarak sivil toplumla, sendikalarla, meslek örgütleriyle, kanaat önderleriyle çalışarak olgunlaşan raporları Ankara'ya yolladık. Dünyaya doğru zeminden, doğru perspektiften bakan harika bir ekibin çalışmasıyla başarılı sosyal demokrat programları sosyal demokratları iktidara taşımış programları inceledik. Onların bize uygun kısımlarından yararlandık. 600 akademisyenle 600 örgüt temsilcisi ile gençlik ve kadın kollarımızın dışında 250 genç arkadaşımızla hep birlikte çalışarak gençlik kollarının, kadın kollarının içine sinen, parti dışındaki gençleri, kadınları da duyan, gören ve hepsini birden aynı metnin içinde buluşturabilen bir çalışmayı tamamladık. 4-9 Eylül'ü genel başkanlarımızın Allah gani gani rahmet eylesin. Altan abi oradan hepimize gurur duyan, özlem duyan gözlerle bakıyor.

'HER TÜRLÜ PROVOKASYONA İNAT'

Ve içinde bir yıllık emeğin sonunda ortaya çıkan programımızı hep birlikte konuştuk tartıştık. Varsın olsun. Ekranı ortadan ikiye böldüler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki baba ocağına kayyım atadılar, 5 bin polisle saldırdılar. Bunu tam da bu bunu tam da programımızı hep birlikte bu kurultaya yollayacak son halini verdiğimiz 8 Eylül gününde yaptılar.

Bize yapılan her provokasyona her türlü saldırıya bizi pozitif gündemden başka gündemlere çekmeye çalışanlara inat sesi yükselttiğimiz gün de oldu ama sözü yükseltmenin içeriye önem vermenin ve bu ülkeyi yönetecek kadrolarında bu ülkeyi yönetecek programında hazır olduğuna inancımızla milletimizin hep karşısında kararlılıkla, hem cesaretle hem metanetle durduk.

Dün hep birlikte sizlerden gelen talepleri de görerek son metne, son gün, son komisyonda dahi doğru önerileri derç ederek, haklı eleştirilere uyum yaparak metni buraya getirdik. Burada yapılan tartışmalardan sonra oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilden gelen seçilmiş 1200 delegesinin ve tüm doğal delegelerinin oy birliğiyle programımızı hazırladık. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu salondan şimdi iktidar zamanı diyerek ayrılmaya hazırdır, iktidara yürümeye hazırdır. Biz verdiğimiz değişim sözünün altını tüm bu adımları atarak doldurduk. Ve şimdi kadroları, tüzüğü, parti programı yenilenmiş, kendine güvenen bir parti olarak hep birlikte geleceğe yürüyoruz. Biz ilk seçimlerini kazanan, yenilgiyle tanışmayan bir kadroyuz.

'ARTIK İKTİDAR ZAMANI, ŞİMDİ İKTİDAR ZAMANI'

Ve size bu kurultaydan, geçen kurultayda olduğu gibi bir söz vererek ayrılmayı ve bu sözü tutmayı kendim için hayatımın onur meselesi sayıyorum. Geçen kurultay bu salonda, bu kürsüde 1970'lerde rahmetli Ecevit'in yaptığı gibi girdiği ikisi yerel, ikisi genel tüm seçimlerden partisini birinci çıkardığını, bizim de bunu başaracağımızı, eğer bunu başaramazsak, eğer bunu başaramazsak bu görevde kalmayacağımızı söylemiştim. Bu sözü verdikten 4 ay, 5 ay sonra bu sözün ilk adımını atmak, bu sözü ilk sınavda verdiğimiz sözü tutmak nasip oldu.

Şimdi buradan, bu kurultaydan, 40. kurultayımızdan tarih önünde söz veriyorum! Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır. İktidar zamanıdır. Şimdi iktidar zamanıdır. İktidara hazır mıyız? Şimdi iktidar zamanı gençlerin dediği gibi iktidar iktidar iktidar.

Değerli yol arkadaşlarım. Bugün karşımızda milletin iradesine direnenler vardır. Vakti gelmiş bir değişime engel olacaklarını sananlar vardır. 2 yılda bu ülkede açılan derin yaraları hatırlamamız gerekir. Yerel seçimlerden sonra bir yandan partimizde politika üretirken diğer yandan belediyelerimizde hizmetler ürettik. Kısa sürede belediyelerimizden memnuniyet oranları yerel seçimde alınan oyların da çok daha üzerine çıktı. Partimiz de yapılan tüm anketlerde 1. parti olmaya devam etti.

10.30 İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. İmamoğlu mesajında, "CHP Türkiye'yi akılla, bilimle, istişareyle, uzmanlıkla, liyakatle yönetmeye hazır. CHP ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük reform hamlesini yapmaya hazır. CHP ülkemizi muasır medeniyete eriştirmek için Cumhuriyet gibi bir reform hareketini başlatmaya hazır" ifadelerini kaydetti.

10.20 ALMAN SİYASETÇİDEN VİDEO MESAJ

Almanya SPD Eş Genel Başkanı Almanya Başbakan Yardımsıcı Lars, CHP kurultayına mesaj gönderdi. Lars’ın mesajında, özetle şunlar kaydedildi:

"Zor zamanlarda düzenlenen parti kongrelerinize iyi duygularımı gönderiyorum. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için verdiğiniz mücadeleyi takip ediyoruz. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin sürekli aşındırılmasını üzüntüyle izliyoruz. Muhalif siyasetçilere yönelik hareket ettirmeme çabası kaygı vericidir. Halkın gerçek sorunlarını dile getiriyorsunuz. Derin ve sarsılmaz işbirliğimizden emin olabilirsiniz."

KURULTAYDA İLK GÜN

Dün (28 Kasım) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla sabah Ankara Spor Salonu'nda başlayan partinin 61'inci kurultayında, yeni parti programının delegelere anlatılması için Program Komisyonu oluşturuldu.

Kurultayın ilk gününde kalkınmadan adalete, demokratikleşmeden sosyal devlete, sağlıktan kültür, turizm ve spora, eğitimden milli savunma ve çalışma hayatı vizyonlarına kadar birçok alanda hazırlanan parti programı, delegelerin oyuna sunuldu.

Parti programı oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Haber Merkezi