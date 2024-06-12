CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz Bakan Koca ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz Bakan Koca ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Şahbaz, ''Burdur'da yaşanan ve üç hastanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan diyaliz skandalının nedenleri ve gelişmeler konuşuldu. HPV ve Menenjit aşılarının Ulusal Aşı Takvimi’ne alınması, Tip 1 diyabetli çocuklara sensörlerin ivedi olarak sağlanması gerekliliği ele alındı'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman'dan oluşan bir heyetle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı TBMM’de ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye'deki sağlık sisteminin mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Görüşme sonrası yazılı açıklama yapan Şahbaz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile yapılan bu detaylı görüşme, sağlık hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için karşılıklı görüş alışverişinin ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha göstermiştir. Görüşmede, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından, özlük haklarına, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğine kadar geniş bir yelpazede konular ele alındı. Burdur'da yaşanan ve üç hastanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan diyaliz skandalının nedenleri ve gelişmeler konuşuldu. Boğmacadan ölen çocukları, aşı tereddütü ve aşı reddinin azaltılması için bir eylem programına duyulan ihtiyacı, HPV ve Menenjit aşılarının Ulusal Aşı Takvimi’ne alınması, Tip 1 diyabetli çocuklara sensörlerin ivedi olarak sağlanması gerekliliği ele alındı. Kent merkezlerindeki hastanelerin sağlık hizmetine ulaşmadaki önemi ve kamudaki tasarruf tedbirlerinden dolayı sağlık hizmetlerinin olumsuz etkilenmemesi gerektiğini de vurguladık. Sayın Bakan'a samimi karşılaması ve gerçekten verimli bir görüşme yaptığımız için teşekkür ediyorum. Görüşmenin, sağlık sisteminde iyileşmelere ve her vatandaşımızın nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasına yönelik somut adımlar atılmasına vesile olacağına inanıyoruz."

Etiketler
CHP Fahrettin Koca
Galatasaray'ın top başı yapacağı tarih belli oldu Galatasaray'ın top başı yapacağı tarih belli oldu
Oktay Kaynarca seçimini yaptı: Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi? Oktay Kaynarca seçimini yaptı: Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi?
MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
3 ilçeyi birbirine bağlayacak! İBB Meclisi'nden geçti: Yeni tramvay geliyor İBB Meclisi'nden geçti: Yeni tramvay geliyor