CHP'li Yavuzyılmaz'dan çok konuşulacak iddia: "6,65 ton altının akıbeti belirsiz"
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'teki Anagold'a ait madenle ilgili çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı verilere göre, 6.65 ton altının akıbetinin belli olmadığı ortaya çıktı.
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te facianın yaşandığı Anagold'a ait madenle ilgili önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgelere göre; Enerji Bakanlığı verileri ile Anagold'un verileri karşılaştırıldığında 6.65 ton altının akıbetinin belli olmadığı ortaya çıkıyor. Enerji Bakanlığına göre liç sahasındaki altın miktarı 8 ton iken, Anagold'a göre 1,35 ton. 6,65 ton altının güncel piyasa değeri ise yaklaşık 500 milyon dolara tekabül ediyor.
Yavuzyılmaz'ın konuyla ilgili açıklaması ve paylaştığı belgeler şöyle:
"İliç'in altınları nerede?
İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde felaket yaşanan yığın liç sahasındaki altın miktarı
Enerji Bakanlığına göre: 8 ton
Anagold’a göre: 1,35 ton
Aradaki fark: 6,65 ton
Birinin var, diğerinin yok dediği altının güncel piyasa değeri yaklaşık 500 Milyon Dolar
AK Parti’ye soruyorum.
Bu altınlar nerede?
Kaynak: Enerji Bakanlığı Resmi Yazısı, TBMM İliç Araştırma Komisyonu Tutanak
04.06.2024 tarihli Anagold’un katıldığı TBMM İliç Araştırma Komisyonu Tutanak
Altının güncel piyasa değeri
İliç'in altınları nerede?— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 2, 2024
İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde felaket yaşanan yığın liç sahasındaki altın miktarı⬇️
Enerji Bakanlığına göre: 8 ton
Anagold’a göre: 1,35 ton
Aradaki fark: 6,65 ton❗️
6,65 ton altının akıbeti belli değil.
Birinin var, diğerinin yok… pic.twitter.com/6gTewQwD15