CHP'li Vekilin Aile İşletmesine Silahlı Saldırıda 3 Gözaltı

Diyarbakır'da CHP'li Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye düzenlenen silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı. Saldırganlar, otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıkları için saldırdıklarını iddia etti.

CHP'li Vekilin Aile İşletmesine Silahlı Saldırıda 3 Gözaltı

Diyarbakır’da CHP İstanbul milletvekili Türkan Elçi’nin ailesine ait kafeye silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı.

Aile İşletmesine Saldırı Düzenlenmişti! CHP'li Türkan Elçi'den Açıklama: 'Son Dönemde Seküler Yaşam Tarzına Karşı Artan Saldırılardan Biri...'Aile İşletmesine Saldırı Düzenlenmişti! CHP'li Türkan Elçi'den Açıklama: 'Son Dönemde Seküler Yaşam Tarzına Karşı Artan Saldırılardan Biri...'Güncel

Diyarbakır’da bir otel ile CHP İstanbul milletvekili Türkan Elçi’nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açan V.G ile ona yardım eden 2 kişinin yakalandığı bildirildi. V.G.’nin emniyetteki ifadesinde, otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia ettiği bildirildi.

CHP'li Vekilin Aile İşletmesine Silahlı Saldırıda 3 Gözaltı - Resim : 2

11 Temmuz’da meydana gelen saldırıda 28 Kasım 2015’te basın açıklaması sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi’nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açılıp, tehditler savruldu. Polis ekipleri Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerde ateş edenin kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Ekipler, V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Y.G.’nin otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia ederek olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

TÜRKAN ELÇİ NE DEMİŞTİ?

Türkan Elçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Saldırı öncesinde kısa etek giyen kadınların da aynı zamanda bir kültür sanat merkezi olan işletmemize gelmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek işletme çalışanlarımız tehdit edilmişti.

Şiddetten zarar görmüş biri olarak her durum ve koşulda kimden geldiğine bakmaksızın şiddete ve her türlü haksızlığa hukuksuzluğa karşı olacağımı tekrar tekrar dile getirmekte bir beis görmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
Türkan Elçi Diyarbakır İstanbul CHP
Çorlu'da Korkutan Patlama: Yürekler Ağıza Geldi Çorlu'da Korkutan Patlama: Yürekler Ağıza Geldi
Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu... Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu...
Biber Acı Mı Tatlı Mı? Şefler Biberin Acı Olup Olmadığını Böyle Anlayabiliyor : Biber Acı Mı Tatlı Mı? Şefler Biberin Acı Olup Olmadığını Böyle Anlayabiliyor :
Akbelen'in Etrafına Dikenli Tel! 'Tarlalar Şirketin Tapulu Malı Değil' Akbelen'in Etrafına Dikenli Tel!
ÇOK OKUNANLAR
Muhalefet Partilerinden 7 Vekil AKP'ye mi Geçiyor? Muhalefet Partilerinden 7 Vekil AKP'ye mi Geçiyor?
Milyonlarca Çalışan Bekliyor Ama... İşte Asgari Ücrete Ara Zam Yapılmamasının Nedeni İşte Asgari Ücrete Zam Yapılmamasının Nedeni
Ünlü Ekran Yüzü, Halk TV'ye Veda Etti Ünlü Ekran Yüzü, Halk TV'ye Veda Etti
Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş! 'Solcu Gözüyle Yazıyorum' Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş!
İYİ Partili Başkanın Oğlu Boğularak Hayatını Kaybetti İYİ Partili Başkanın Oğlu Boğularak Hayatını Kaybetti