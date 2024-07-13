CHP'li Vekilin Aile İşletmesine Silahlı Saldırıda 3 Gözaltı

Diyarbakır’da CHP İstanbul milletvekili Türkan Elçi’nin ailesine ait kafeye silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı.

Diyarbakır’da bir otel ile CHP İstanbul milletvekili Türkan Elçi’nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açan V.G ile ona yardım eden 2 kişinin yakalandığı bildirildi. V.G.’nin emniyetteki ifadesinde, otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia ettiği bildirildi.

11 Temmuz’da meydana gelen saldırıda 28 Kasım 2015’te basın açıklaması sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi’nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açılıp, tehditler savruldu. Polis ekipleri Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerde ateş edenin kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Ekipler, V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Y.G.’nin otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia ederek olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

TÜRKAN ELÇİ NE DEMİŞTİ?

Türkan Elçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Saldırı öncesinde kısa etek giyen kadınların da aynı zamanda bir kültür sanat merkezi olan işletmemize gelmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek işletme çalışanlarımız tehdit edilmişti.

Şiddetten zarar görmüş biri olarak her durum ve koşulda kimden geldiğine bakmaksızın şiddete ve her türlü haksızlığa hukuksuzluğa karşı olacağımı tekrar tekrar dile getirmekte bir beis görmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.