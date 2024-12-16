CHP’li Vekilden Korkutan Uyarı: ‘Her Araç Bir Bombaya Dönüşebilir’

Ünsal Ergel/ANKARA

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevaplaması için Meclis Başkanlığına verdiği önergede UTTS hakkındaki olası güvenlik zafiyetlerine dikkat çekerken, sistem ekipmanlarının temini konusunda yaşanan tartışmalara açıklık getirilmesini istedi.

Ceylan, bölgenin hızla ateş çemberine dönüştüğü bir dönemde öncelikli sorunlardan birinin ülkenin ulusal güvenliği olması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Teknolojinin hızlı geliştiği çağımızda terör örgütleri de gelişen teknolojik olanaklardan istifade etmektedirler. Dolayısı ile karşı tedbirleri almak durumunda olan ve terörizmin amacına ulaşmasını önlemekle görevli ulusal güvenlik yapılanması içerisindeki unsurlarımızda teknolojiyi etkin olarak kullanmaya başlamıştır.

'KAYNAK KODLARIN YERLİ OLMASI GEREKİR'

Aynı şekilde uluslararası ilişkiler ağı içerisinde rekabet halinde olduğumuz ülkelerde yeni imkân ve kabiliyetlere sahip hale gelmiştir. Uluslararası terörizm, siber saldırılar, ulus devletleri tehdit eden yerel ve bölgesel organizasyonlar, ülkeleri enerji güvenlikleri konusunda askeri ve diplomatik önlemlerin dışında politikalar üretmeye zorlamaktadır.

Bu noktada hem mevcut teknolojinin üretimi hem de kullanılan teknolojik yazılımların kaynak kodlarının yerli olması ulusal güvenliğimiz için yaşamsal önemdedir.”

'İSRAİL BAĞLANTISI VAR MI?'

Ceylan, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edilmesi gibi gerekçelerle akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plakalarının elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan UTTS’ye geçilmesi yönünde harekete geçildiğini ifade etti.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, "Darphanemiz, UTTS kapsamında sistem ekipmanlarının temin işini İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya vermiştir. UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temini İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmemektedir. Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir" denildiğini hatırlatan Ceylan şu konularda bilgi istedi:

“Bu çerçevede UTTS kapsamında sistem ekipmanları nereden temin edilecektir/edilmektedir? UTTS kapsamında sistem ekipmanlarının temin işini verdiğiniz İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli firmanın adı sanı ticari unvanı nedir?

'BU FİRMANIN ORTAKLARI KİM?'

Sayın Cumhurbaşkanı’nın ya da kabinede bir dönem görev almış kişilerin aile fertlerinin söz konusu firma ile ortaklıkları bulunmakta mıdır? Resmî açıklamada ‘Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir’ denmektedir.

Fakat bu açıklamadan söz konusu yazılımın bir başka ülkeden mi temin edildiği anlaşılmamaktadır. Söz konusu yerli ve milli firma yazılım, donanım ve saha çalışmalarını ülke içinden mi sağlayacaktır? İthalat yolu ile mi temin edecektir? UTTS kurulumu için kullanılacak olan cihazların tedariki için söz konusu ‘bir firmaya!’ açık bir ihale süreci sonrası mı yetki verilmiştir?”

'HER ARAÇ POTANSİYEL BOMBA MI?'

UTTS ile zorunluluk kapsamına giren taşıtların depo girişlerine taşıta ilişkin bilgileri içeren bir taşıt tanıma birimi takılması, akaryakıt pompalarının tabancılarına taşıt tanıma okuyucu cihazı takılması gerekeceğini ifade eden Ceylan, “UTTS unsurlarının montajının yapıldığı araç depoları ve bu cihazların takıldığı her araç ve istasyon potansiyel bir bombaya dönüşme riski taşımakta mıdır?” diye sordu.

Kaynak: Haber Merkezi