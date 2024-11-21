CHP'li Vekilden Bakan Fidan'a: 'Hamas Siyasi Bürosunun Türkiye’ye Taşınmasıyla İlgili Hazırlık Yapılıyor mu?'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2025 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Sayıştay raporu görüşülüyor.

DEM Parti Şırnak Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kürt sorununun yalnızca Türkiye’nin değil, bölgesel ve bölgesel karakteri gittikçe güçlenen bir sorun olduğunu söyleyerek, “Türkiye pek çok çatışmalı bölgede arabuluculuk görevi üstleniyor, bunu memnuniyetle karşılıyoruz ama bunu burada da uygulamasını bekliyoruz, Rojava’da da uygulamasını bekliyoruz, Kuzey doğu Suriye’de de uygulamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD SEÇİMLERİ VE F-16

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, AKP’nin ABD Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump’ın seçilmesinden memnun olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yeni döneme ilişkin beklentilerinin ne olduğunu sordu. Fidan’ın daha önce katıldığı bir mülakatta S-400’lerle ilgili ifadelerini hatırlatan Salıcı, “Yaratıcı formüllerden bahsediyorsunuz. Bu yaratıcı formüller nedir” diye sordu.

ABD’deki yönetim değişiminin F-16 tedariki takvimi ile Almanya’daki erken seçimin Eurofighter tedariki takvimini etkileyip etkilemeyeceğini soran Salıcı, “Hamas’ın siyasi bürosunun Türkiye’ye taşınmasıyla ilgili hazırlık yapılıyor mu” dedi. Salıcı ayrıca, “BRICS söz konusu olduğunda biz BRICS’e başvuru yaptığımızı Ruslardan, başvurumuzun reddedildiğini Almanlardan öğreniyoruz. BRICS konusu kamuoyunda konuşulmuyor. Bunu neye bağlıyorsunuz” sorularını sordu. Salıcı son olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan ile çağrısını anımsatarak, “Siz bu çağrıdan önceden haberdar mıydınız” diye sordu.

'YUNANİSTAN’IN İHLALLERİNE KARŞI HANGİ ADIMLARI ATIYORUZ?'

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye’nin Irak’ta Türkmenlerin nüfus sayımına katılımını artırmak için hangi çalışmaları yürüttüğünü sordu. Yunanistan’ın ihlallerini dile getiren Akalın, Bakan Fidan’a, “Yunanistan’ın Türk karasuları ve adalara karşı ihlallerine karşı uluslararası alanda hangi adımları atıyoruz” sorusunu yöneltti.

'KONUŞMASININ HİÇ BİR YERİNDE KÜRT LAFI YOK'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Fidan’ın “Konuşmasının hiçbir yerinde bir tek Kürt lafının olmadığını” belirterek, “Irak ile ilgili bir başlık var, onun altında hiç olmazsa Kürdistan Bölgesel Yönetimi'yle iyi ilişkilerimiz var, ondan bile kaçınılmış” diye konuştu. Tanrıkulu devamında, “Sınır ötesinde yaşayan Kürtlerle ilgili bir yaklaşım ortaya koymanızı beklerdim” dedi.

Kaynak: ANKA