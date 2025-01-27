CHP'li Vekil Açıkladı: Muharrem İnce 'Baba Ocağı'na mı Dönüyor?

2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı olduğu CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran ve 2023 seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edildi. CHP'den konuya dair ilk açıklama geldi.

Sözcü TV'de konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iddiaların doğru olduğunu ifade etti. Muharrem İnce'nin CHP'ye dönme isteğinin olduğunu belirten Öztunç, CHP Genel Merkezi'nin sürece nasıl yaklaşacağını bilmediğini aktardı.

'BABA OCAĞINA DÖNME İSTEĞİ VAR'

Öztunç şöyle konuştu:

"Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Muharrem Bey’in yakın çevresinde, hukuku olan arkadaşlarımız var. Onlar Muharrem Bey’in baba ocağına dönme isteği olduğunu ifade ediyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum. Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum. Bu bilgi şu an paylaşılmış değil."

Kaynak: Sözcü