CHP'li Torun'dan Soylu'ya tepki: İnsanda biraz utanma olur

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 342'ye (11:49) yükseldi. 74 bin 242 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Ellerindeki bazı belediyeler -Hatay’a gidebilirsiniz orada valimizin çektiği sıkıntıları biliyorlar- definlere bile yardımcı olmadılar” sözlerine tepki gösterdi.

Torun, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Artık bu kadarı da fazla! Sen günlerce enkazlara ulaşamayacaksın, koordinasyonu kuramayıp AFAD'ın çivisini çıkaracaksın. Sonra çıkıp depremden en ağır etkilenen, personellerini kaybeden belediyemizi suçlayacaksın. İnsanda biraz yüz olur biraz utanma olur!”