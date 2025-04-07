CHP'li Salıcı'dan Özgür Özel'e 'Şiirli' Tebrik: 'Cancağızım, Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım'

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı dün yapıldı. Kurultay sonucunda CHP Lideri Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi. PM seçimlerinde ise Özel’in anahtar listesi fire vermeden delegeden onay aldı.

Kurultayda alternatif PM listesi sunan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Salıcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'HER SEÇİM MESAJ VERİR'

"Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanımız seçilen Özgür Özel’i ve Parti Meclisimize seçilen arkadaşlarımızı kutluyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Önerdiğimiz Denge ve Dayanışma Listesi’nde yer alan arkadaşlarımı da ayrıca kutluyor, teşekkür ediyorum. Kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir kurultay sürecini geride bıraktık. Her seçim mesaj verir. Cumhuriyetimizin değerlerine birlikte sahip çıktığımız, biber gazını birlikte soluduğumuz yol arkadaşlarımın duyguları ve düşünceleri başımızın üstünedir.

Bu süreçte hakkımda ortaya atılan mesnetsiz iddiaları yalanlarken, fırsatçılığın karşısındaki net pozisyonumu şu sözlerle ifade etmiştim: 'Siyasi hayatım boyunca düğün evinin tefçisi, ölü evinin yasçısı olmadım, olmam. Oportünizmin her türlüsüyle mücadelemi sürdürürüm.' Biz, partiliyiz. Partimizin, öncü ve birleştirici rolünün güçlendirilmesi, artık oyun kurucu güç olması ve değişen dünyanın normlarına uyarlanması gerektiğine inanıyorum.

'MİLLETE GÜVEN AŞILAMAK ZORUNDAYIZ'

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla yeni bir aşamaya geçen baskı koşullarında, zor bir coğrafyada, son derece ağır ekonomik koşullar altında Türk milletine güven aşılamak zorundayız. Herkes CHP'den birleştirici ve dönüştürücü bir liderlik bekliyor. Bu beklenti ancak insanın duyguları ve aklıyla bir bütün olduğu gerçeği kavranarak karşılanabilir. İçimizde fırtınalar koparan adalet aşkımız, aklın önderliğinde ilerleyen bir siyasetle bütünleşmelidir. Bizler, partimize güvenen herkesle duygudaşlık kurmak ve gereğini yapmakla sorumluyuz.

'DÜN, DÜNLE BERABER GİTTİ'

Aynı zamanda nasıl duyguları tanımayan bir siyasetin kalbi yoksa, hakikatlere dayanmayan bir siyasetin de aklı olmadığını biliyoruz. Zaman, CHP bünyesinde ileri görüşlü fikirleri örgütleme zamanıdır. Kurultay dünde kaldı. Şairin dediği gibi, 'Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım'."

Kaynak: ANKA