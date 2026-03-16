CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Tutuklandı

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'rüşvet ve irtikap' soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi’yle bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de bulunduğu şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal tutuklandı. İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarının işlendiği belirlenmişti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

