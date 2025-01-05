CHP'li Karasu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İhale' Yanıtı: 'Yolsuzluk Demek AKP Demektir'

CHP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin Samsun il kongresinde Çorum-Delice hızlı tren hattına ilişkin “Özel ve şürekası Ankara’dan gazel okumayı bıraksın şayet yürekleri yetiyorsa Çorum’a, Samsun’a, Amasya’ya gelsin ve hızlı trene niçin karşı çıktıklarını burada anlatsın. Bir de utanmadan, sıkılmadan hükümeti yolsuzlukla itham ediyorlar” sözlerine yanıt geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımda, hizmete değil yolsuzluklara karşı olduklarını belirterek, 120 km’lik Delice-Çorum Hızlı Tren projesiyle ilgili gerçekleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 25 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde dile getirdiğini hatırlattı.

'YOLSUZLUK DEMEK AKP DEMEKTİR'

Karasu mesajında şöyle dedi:

“Yolsuzluk demek, AKP demektir Erdoğan! Tam 40 gün önce Bakanınız Abdulkadir Uraloğlu’nun gözlerinin içine baka baka tek tek anlattım.

Yolsuzluk; 120 km’lik Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi ihale şartnamesinin, şirketlerin CEO’ları tarafından hazırlanmasıdır.

Yolsuzluk; ihalenin şeffaf, adil değil, kapalı kapılar ardında, pazarlık usulü ile sadece yandaşlarınıza yaptığınız davet usulüyle yapılmasıdır.

Yolsuzluk; ihaleyi alacak firmayı ihaleden önce açıklamamıza rağmen utanmadan o firmaya vermenizdir.

Yolsuzluk; tüm günler bitmiş gibi oluşacak fiyat farkını şirketlerin kasasına koymak için yılın son günü yapmanızdır.

Yolsuzluk, tüm bunlara göz yuman bakana sahip çıkmanızdır” dedi.

'TÜM TÜRKİYE’YE ANLATMAK NAMUS BORCUMUZDUR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı, “Bu gerçekleri sadece Amasya, Çorum ve Samsun’a değil, tüm Türkiye’ye anlatmak bizim için namus borcudur! Yolsuzluk, sizin yolunuz olmuş olabilir ama muhakkak, hesabını vereceksiniz!” dedi. Karasu, paylaşımına TBMM tutanaklarını, ihaleye bültenini ve CHP’nin #GeçimYoksaSeçimVar ve #Yolsuzluk #AKP etiketlerini de kullanarak, bakan ve bakanlığı da paylaşımına etiketledi.

Kaynak: Haber Merkezi