CHP'li Karaca: AKP'li Acıpayam Belediyesi personeli ve muhtarlar kumar masasına oturuyor

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bazı belediye personeli ve muhtarların Kıbrıs gezisine çıkması tartışma yarattı.

Gezide muhtarların kumar oynarken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada yayınlanınca tepkiler yükseldi.

KONU BELEDİYE MECLİSİ'NE TAŞINDI

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre 24 kişilik heyetin kültür gezisi 15 Şubat tarihinde gerçekleşti. Geziye katılanlar Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı ve belediyeler birliği ziyareti gerçekleştirdi. Heyette bulunanlardan bir kısmı kaldıkları otelin kumarhanesinde görüntülendi.

Acıpayam'ın Bağımsız Belediye Meclis üyesi Ertan Başkan konuyu dün yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına taşıyarak; “Ben böyle bir belediyenin meclis üyesi olmaktan utanç duyuyorum. Cumhurbaşkanı ve içişleri bakanını göreve davet ediyorum. Bu ahlaksızlığa seyirci kalmayın” ifadelerini kullandı. Meclis başkanvekili Ali Değirmenci ise; “Gezinin muhteviyatını bilmiyorum ancak zamanlama anlamında tasvip etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

‘BAŞKAN GRUBA SES KAYDI ATTI'

Geziyi organize etmekle suçlanan Acıpayam'ın AKP'li Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın muhtarların yer aldığı iletişim grubuna iki ses kaydı attığı ileri sürüldü.

İddialara göre Şevkan ses kaydında; “Kıbrıs gezisine başka anlamlar yüklemek isteyenler var. Bunlar eğlenceye gitmiyor. Önceden alınmış randevuları var. Kendi ekonomik imkânlarıyla gittiler. Gitmeyen arkadaşlarımız, böyle bir zamanda gitmeyiz deyip kahramanlık yapmaya gerek yok. Böyle bir şey arkadaşlarımızın aracılığı ile servis edildiyse yazıklar olsun. O yerlere gitmiş olabilirsiniz. İçecekler bedava diyerek bir şeyler içmiş olabilirsiniz. Temelde yanlış mı, yanlış… Ben geziye karışmadım. Gidenler bizim iznimizle gitmedi. Belediyeye ait bir toplu iğneyi evimde bulsunlar kendimi Cumhuriyet Meydanı'nda yakarım. Muhtarlar grubundaki ses kaydı kime nasıl gitti onu merak ediyorum. Kumar oynayıp kazandıysanız onu da depremzedelere bağışlayın” ifadelerini kullandı.

‘BEN OLSAM GİTMEYELİM, DERDİM'

Şevkan olaya ilişkin; “Aylar öncesinden planlanmış bir gezi. Orayı merak etmişler ve bir gezi düzenlemişler. Kıbrıs'ta bazı makamlardan randevu talep edilmiş onlar da bu tarihte uygun olduklarını belirtmişler. Biz iptal edelim dedik. Katılımcılar paralarını yatırmışlar, geri alamayacaklarını söylediler. Çok kişinin parası yanacak dediler. Bu insanlar ekonomik durumları çok iyi olan insanlar değil. Gezinin benimle bir ilgisi yok. Arkadaşlarımız zaten depremzedelerimiz için olağanüstü çalışmış çabalamışlardı. Ben olsam gitmeyelim derdim. Giden belediye personeli de yıllık izinlerinden kullandı. Gezi masrafını herkes kendi üstlendi” diye konuştu.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, fotoğraflara tepki gösterdi. Karaca, "Depremin 9.günü!

Denizli’nin AKP'li Acıpayam belediyesi Kıbrıs’a gezi düzenliyor. Belediye personeli ve muhtarlar kumar masasına oturuyor. Bu vicdansız, seviyesiz, insanlık dışı şahsiyetlerin tamamını görevden alacak mısınız?

Birazcık insanlık kırıntısı kalmışsa istifa edersiniz!" dedi.