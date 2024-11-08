CHP'li Karabat'tan Enflasyon Tepkisi: 'AKP’nin Siyaseti Çökmüştür, Erken Seçim Şart'

Merkez Bankası’nın 2024 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini yükseltmesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat sosyal medya hesabı X’ten bir açıklama yayınlayarak; "Erken seçim şart" dedi.

'RAKAMLARIN ÖNEMİ YOK'

Merkez Bankası tarafından üçüncü defa güncellenen 2024 yılı enflasyon hedeflerine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Artık rakamların önemi yok diyen Karabat; “Önce %33 enflasyon hedefi ile başladılar. Sonra %36 dediler. Baktılar olmuyor %38’e çıkardılar, şimdi de %44 diyorlar…” dedi.

TÜİK verilerine de değinen CHP’li Karabat, “Kimsenin inanmadığı TÜİK verileriyle kurgulanan para politikalarında yolun sonuna gelindi.” diyerek belirsizlik koşullarının halkın üzerine kabus gibi çöktüğünü ifade etti.

'KRİZİN SEBEBİ AKP'

“İster AKP’li, ister konusunda uzman liyakatli bir isim olsun, ekonominin dümenindeki kişiler sonuç alamıyor. Çünkü Saray’ın ve onun Cumhur’daki ortaklarının çıkarları, ülkenin çıkarlarının önüne geçiyor.” diyen Karabat iktidarın ekonomik krizin esas sebebi olduğunu savundu.

Karabat, “Arjantin gibi 20 yılı aşan bir ekonomik krize saplanmak istenmiyorsa, Türkiye bir an önce erken seçime gitmelidir. Yoksa bunun ekonomik bedelini birkaç nesil bile ödeyemez hale gelecektir.” diyerek sözlerini noktaladı.