CHP'li İl Belediye Başkanlarından Olağanüstü Kurultay Çağrısı

CHP İl Belediye Başkanlarından yapılan ortak açıklamayla 45 gün içerisinde olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı.

CHP'de 'mutlak butlan' krizinin ardından üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Merkezi önünde 'tahliye' tartışmaları devam ederken CHP'li il belediye başkanları tarafından yapılan ortak açıklamayla mahkeme kararıyla genel başkanlığı düşen Özgür Özel'e destek ve olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı.

'ÖZEL'E DESTEK, OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI'

Yapılan ortak açıklama şöyle: “İl Belediye Başkanları olarak, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in verdiği mücadelenin yanındayız. Parti içi demokrasiye olan inancımızla 45 gün içerisinde yapılacak olağanüstü kurultay ile iktidar yürüyüşümüz hız kesmeden yoluna devam edecektir"

Kaynak: ANKA

