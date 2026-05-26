CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında belediye yöneticileri ve meclis üyelerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma', 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'İmar Kanunu’na muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Gözaltına alınan isimlerden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA