CHP'li Başkana Silahlı Saldırıda Sıcak Gelişme: 3 Gözaltı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, dün evinin yakınlarında silahlı saldırıyla ilgili sıcak gelişme. Muğla Valiliği, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Karaca, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Muğla Valisi İdris Akbıyık, karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken şunları kaydetti:

"Diz kısmından bir el ateş etmek suretiyle yaralanıyor. Konutu civarında dolaşan genç bir şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Yaşanan arbede sırasında silahı doğrulttuğu anda başkanımız müdahale ediyor ve sol diz kısmında yaralanıyor. Şu anda araştırmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürümüz ekipleriyle olayın bizzat başında."

'3 KİŞİ GÖZALTINDA'

Muğla Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada da saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi:

'3.05.2026 tarihinde Fethiye ilçemizde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.'

Kaynak: Haber Merkezi

