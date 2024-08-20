CHP'li Eski Belediye Başkanı İsmail Eşref Tutuklandı
CHP'li eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref, 2012 yılında pazaryerinin çatısının çökmesi sonucu 2 kişinin ölmesiyle ilgili yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Eşref'in pazar günü tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden üç dönem Zonguldak Belediye Başkanlığı yapan İsmail Eşref, tutuklandı.
PAZARYERİ ÇATISI ÇÖKMESİ SONUCU 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Zonguldak kent merkezinde bulunan Soğuksu halk pazarında 2012 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle pazaryerinin çatısının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 3 eski belediye başkanının da bulunduğu 7 kişi Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme sebebiyet vermekten yargılanmıştı.
Yapılan yargılama sonunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Eşref, geçtiğimiz pazar günü tutuklanarak Beycuma Cezaevi’ne gönderildi.
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