CHP'li Eski Belediye Başkanı İsmail Eşref Tutuklandı

CHP'li eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref, 2012 yılında pazaryerinin çatısının çökmesi sonucu 2 kişinin ölmesiyle ilgili yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Eşref'in pazar günü tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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CHP'li Eski Belediye Başkanı İsmail Eşref Tutuklandı

Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden üç dönem Zonguldak Belediye Başkanlığı yapan İsmail Eşref, tutuklandı.

PAZARYERİ ÇATISI ÇÖKMESİ SONUCU 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Zonguldak kent merkezinde bulunan Soğuksu halk pazarında 2012 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle pazaryerinin çatısının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 3 eski belediye başkanının da bulunduğu 7 kişi Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme sebebiyet vermekten yargılanmıştı.

Yapılan yargılama sonunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Eşref, geçtiğimiz pazar günü tutuklanarak Beycuma Cezaevi’ne gönderildi.

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