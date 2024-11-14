CHP’li Emir, Casusluk Maddesine İlişkin Konuştu: 'Bizim Bir Önerimiz Olmayacak'

Ünsal Ergel/ANKARA

TBMM’de Noterlik Kanunu’nda bulunan ancak yoğun tepkilerin ardından AK Parti tarafından geri çekilen casusluk düzenlemesine ilişkin gelişmeleri Gerçek Gündem’e değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, haftaya yapılacak görüşmelere kendilerinin bir kanun teklifi vermeyeceklerinin altını çizdi.

Konunun oldukça teknik bir konu olduğunu da hatırlatan CHP’li Emir şunları söyledi:

'NİYE İHTİYAÇ VAR, ANLAMAMIZ LAZIM'

“Dolayısıyla devletin ilgili teknik birimlerinin görüşlerini bizim almamız lazım. Bu ihtiyacı belirlememiz lazım. Ama burada biz kriterlerimizi çok açık şekilde koyduk, orada da koyacağız. Burada önemli olan, şeffaflık yani kimin nereden ne kadar fon aldığının bilinmesi ve bunun mutlaka kayıtlarda olması lazım.

Artı yeni tip ajanlık faaliyetlerine yönelik eğer devletin kimi birimlerinin kimi yasal düzenlemelere ihtiyacı varsa, bu yapılır. Ama yapılacak yasanın, hukuki belirlilik içerisinde, suçun açık ve net şekilde tanımlandığı, kişiden kişiye sübjektif tanımlamalara tabii tutulmayacağı, suçlamanın açık ifade edildiği bir ceza maddesi yazılabilir. Kesinlikle muğlak olmamalı.

'YİNE AYNI DÜZENLEME İLE GELİRSE, KALKARIZ'

Hukukilik, kanunilik ilkesine, belirlilik ilkesine, öngörülebilirlik ilkesine uygun bir yasa maddesi yazılabilir ama bir anda herkesi fail, herkesi sanık yapabilecek bir yasal düzenleme, zaten dünyada bir örneği de yok elbette. Yine önümüze böyle bir şeyle gelirlerse yine kalkarız.“

'BİZ BİR ÖNERİ GETİRMEYİZ'

CHP’nin bir öneri sunmasının mantığa aykırı olduğunu da belirten Emir, “Eğer bize gelin, bu çalışmalara katkı verin derlerse, veririz. Ama ‘önerilerini getirsinler’ sözü çok üstenci bir yaklaşım” diyerek şöyle devam etti:

“Eğer öyle bir niyetleri varsa, yönetemiyorlarsa ülkeyi, başta bütçe de olmak üzere biz bütçe önerimizi de getiririz. Beğenirlerse geçirelim o zaman. Bunlar iktidar partisi. Ama katkı istiyorlarsa, yani gerçekten ihtiyaç duyuluyor olabilir. Devletin birimlerini dinleriz, uzmanları dinleriz, dünya örneklerine bakarız. Bu ilkeler çerçevesinde bir yasa yapılacaksa destek veririz, bizim görevimiz zaten. Bu da bir çalışma grubu ile olur. Bizim bir önerimiz olmayacak.”

Kaynak: Gerçek Gündem