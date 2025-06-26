CHP'li Cumhur Uzun'dan 'Milas Çevre Yolu' Çağrısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milas Çevre Yolu ile ilgili sorunlar devam ederken, CHP'den bu konuda bir adım geldi. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun gittikçe daha yetersiz hale gelen ve bilhassa yazın çileye dönen yolu Meclis gündemine taşıdı. Milas Çevre Yolu’nun şehir içinde kaldığını ve vatandaşın ihtiyacını karşılayamadığını belirten CHP Milletvekili, bölgenin artık yeni bir çevre yoluna ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

'ÇİLE YAŞATIYOR'

Cumhur Uzun, Milas Çevre Yolu’ndaki sorunlarla alakalı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yazılı olarak yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. CHP'li Uzun, “Aydın-Söke-Didim-Milas-Bodrum güzergahında bulunan Milas Çevre Yolu 70’li yılların sonlarında yapımına başlanıp 80’li yılların başında hizmete açılan bire yoldur Bu yol, Milas’ın yıllar içerisinde ovaya doğru büyümesi nedeniyle bugün şehir içinde kalıp çok fazla sorunu da beraberinde getirdi" dedi.

Bölgede gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri sebebiyle neredeyse dakikada iki kamyon geçen yolun normal trafik ve turizm trafiğinin birleşmesiyle bilhassa yaz aylarında kilitlenmekte ve saatlerce süren trafik çilesi yaşattığını anlatan Uzun, Aradan geçen yaklaşık 45 yılın ardından Çevre Yolu özelliğini kaybeden Milas Çevre Yolu, günümüz trafiğini kaldıramamakta, saatlerce süren trafik nedeniyle ciddi zaman kaybına, birçok kazaya ve sonucunda can ve mal kaybına neden olmaktadır" diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU'NA 4 SORU

Bu durumun çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan CHP Milletvekili, Bakan Uraloğlu'nun cevaplaması adına şu soruları yöneltti:

1. Milas Çevre Yolu'nda yaşanan sıkışıklığı giderecek ve sorunları çözecek yeni bir çevre yolu yapılması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2. Yatırım Planlarınızda böyle bir çalışmanız varsa ne aşamadadır? Ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz? Güzergahı nedir?

3. Milas’a yeni bir çevre yolu yapmayı düşünmüyorsanız nedeni nedir? Mevcut yolun yeterli olduğu mu düşünülmektedir?

4. Yeni Çevre Yolu yapılana kadar en azından geçici de olsa bu çileye son vermek adına mevcut yolu genişletmeyi düşünüyor musunuz?