İki Başkan AK Parti'ye Katılıyor: 'Tarih Belli Oldu' İddiası

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçeceği iddia edildi. AK Parti’ye geçmesi beklenen iki isim hakkında kritik bilgi tv100 ekranlarında yayınlandı.

'SALI GÜNÜ AK PARTİ’YE KATILACAKLAR'

Gazeteci Sinan Burhan, Köksal ve Özarslan’ın AK Parti rozeti takacakları tarihi açıkladı.

Sinan Burhan, “Salı günü AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısı var. Bu toplantıda Mesut Özarslan ve Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yolunda önemli kulis bilgisi var” ifadelerini kullandı.

Burhan sözlerini, “Sayın Cumhurbaşkanı çarşamba günü yurt dışında olacağı için toplantı salı günü gerçekleştirilecek. Salı günü bu iki isme rozet takılacağı gelen bilgiler arasında” ifadelerini kullanarak önümüzdeki haftaya dikkat çekti.

'YENİ KATILIMLAR OLACAK'

Burhan, “Önümüzdeki günlerde yeni katılımlar olacağını da tahmin ediyorum.” İfadeleriyle AK Parti’ye yeni geçişler olabileceğini aktardı.

BURCU KÖKSAL'IN EŞİ DUYURDU: KENDİ TERCİHİ

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın eşi üzerinden tehdit edildiği iddia edilirken eşi Yasin Köksal tv100 yorumcusu gazeteci Barış Yarkadaş’a konuştu. Yasin Köksal, tehdit edilmediğini ve eşinin AK Parti'ye geçme kararının tamamen kendi tercihi olduğunu açıkladı.

Eşinin siyasetçi olması nedeniyle gazetecilik mesleğini yerine getiremediğini ve hayvancılık yaptığını söyleyen Yasin Köksal, eşinin tehdit edildiği iddialarını, "Bizi kimse tehdit edemez" ifadeleriyle yalanladı ve eşi olarak Burcu Köksal'ın yanında yer almanın kendisinin görevi olduğunu vurguladı.

'SADECE TV100'E KONUŞMAK İSTEDİK'

Barış Yarkadaş, Yasin Köksal ile aralarında geçen konuşmaları bu sözlerle anlattı: "Bana yüzlerce gazeteciden mesaj geldi. Sevgili eşimle karar aldık, sadece tv100'e ve sana konuşmak istedik." dedi bana.

Yasin Köksal, sizin hakkınızda soruşturma olduğu yönünde iddialar var. “Bu iddialardan kurtulmak için mi AK Parti’ye geçmek istiyorsunuz?” diye sordum.

'BENİMLE İLGİLİ HİÇBİR SORUŞTURMA YOK'

O da, “Benimle ilgili hiçbir soruşturma yoktur. Ben zaten aktif siyasetin içinde değilim. Belediyede hiçbir görevim yok. Belediye çalışanı da değilim. Koyun yetiştiriciliği yapıyorum.” dedi.

Yasin Köksal şunları söyledi:

"Burcu Hanım’ın AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar eski gençlik kolları yöneticilerinden biri seçim öncesi belediye meclis üyesi olmak istedi. Fakat Burcu Hanım bu kişiyi siyaseten yeterli bulmadı ve listesine yazmadı. Ve dolayısıyla listesine koymadı. Fakat dedi, bu kişinin bir türlü hırsları bitmek bilmedi. Bu sefer dedi, Afyonkarahisar Belediyesi'nin Yüntaş diye bir şirketi var. Bu Yüntaş'ın hukuk müşaviri olmak istedi.

'BURCU HANIM REDDEDİNCE İDDİALAR BAŞLADI'

Burcu Hanım, bunu da reddedince benimle ilgili iddialar bundan sonra başladı. Güya dedi Yasin Köksal, ben aslında belediyede hiçbir görevim olmamasına rağmen güya bir yerden rüşvet istemişim ve demişim ki, bu parayı belediyenin resmi hesabına yatırın, ben oradan çekecekmişim."

Kaynak: tv100