CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Serbest Bırakıldı

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, adli kontrolle serbest bırakıldı.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Serbest Bırakıldı
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek gözaltına alınan CHP’li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Korkmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Korkmaz, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı kararı verilmesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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