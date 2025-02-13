CHP'li Belediyelere Terör Soruşturmasında 10 Kişi Adliyede

CHP'li Esenyurt ve Beşiktaş Belediyelerinin mercek altına alınmasının ardından, İstanbul'daki birçok belediyeye operasyonlar devam ediyor. Son olarakİstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEM Parti tarafından yerel seçim stratejisi olarak belirlenen ve Aralık 2023'te yayımlanan tutum belgesinde 'kent uzlaşısı' gerçekleştirilen görüşmeler, müzakereler ile anlaşma sağlanan il veya ilçelerde aday göstermeme, kendi adayını farklı partiler bünyesinde aday gösterme ve belediye meclislerinde kontenjan elde etme gibi yöne gidildiği tespit edilmiş, soruşturmada 'kent uzlaşısı' formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu belirlenmişti.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Soruşturmada örgütün 'kent uzlaşısı' kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları öne sürülen ve bu çerçevede seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları iddia edilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G. ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli, Beyoğlu Meclis Üyeleri ve Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı 1 sivil şahıs olmak üzere toplamda 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA