CHP'li Belediyeler 'Yenidoğan Katliamı'nın Ardından Harekete Geçiyor

'Yenidoğan Katliamı' kamuoyunun gündemini çalkalarken, CHP'li belediyelerin hastane satın almak için harekete geçeceği iddia edildi. Söz konusu çalışmanın, sağlık sitemindeki sorunların önüne geçmek için yapılacağı belirtildi.

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CHP'li Belediyeler 'Yenidoğan Katliamı'nın Ardından Harekete Geçiyor

Türkiye, bebeklerin göz göre göre ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalıyla çalkalanırken, CHP’li belediyelerin harekete geçeceği bildirildi.

CHP’de kasımda sağlık alanında bir dizi toplantının yapılacağı bildirilirken, sağlık sistemi, koruyucu sağlık sistemi, yerel yönetimlerde sağlık, tek sağlık ve eczacılık gibi başlıklar ele alınacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BÜYÜK AKSAKLIK

Büyükşehirler bata olmak üzere sağlık siteminde büyük aksaklıklar göz çarparken, konuya ilişkin harekete geçen CHP’de, belediyelerin hastane satın almayı planladığı iddia edildi.

CHP’li kurmayların “Belediyelerin sağlık alanında yaptığı birçok uygulama var. Örnek uygulamaların tüm belediyelerimize, imkanlar ölçüsünde yayılması için çalışmalar yürüteceğiz. Sağlık Bakanlığı’nın tüm engellemelerine karşın koruyucu sağlık hizmetleri yürütmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptığı bildirildi.

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Bebeklerin Ölülerini Bile Satmışlar! 'Yenidoğan Katliamı'nda Skandal KonuşmalarBebeklerin Ölülerini Bile Satmışlar! 'Yenidoğan Katliamı'nda Skandal KonuşmalarGüncel

Kaynak: Birgün

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