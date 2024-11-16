CHP'li Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi

CHP'li Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve çalışma arkadaşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına giderken trafik kazası geçirdi. Bodur, kazanın ardından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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CHP'li Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi

CHP'li Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı'na katılmak üzere çalışma arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı. Sadettin Avcı yönetimindeki 35 GD 3535 plakalı otomobil, Kuzey Ege Otoyolu'nda kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Belediye Meclis Üyesi Bilge Kasırga ve basın danışmanı Oğuz Göçmen kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sema Bodur, kendisinin ve arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu aktardı.

Bodur'un açıklaması şu şekilde:

"Sevgili hemşehrilerim, Meclis üyemiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Büyükşehir Meclis Toplantısı'na katılmak üzere İzmir Otobanı'nda seyir halindeyken geçirdiğimiz trafik kazası sonrası, telefonla arayarak, mesaj yazarak ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyor; sağlık durumumuzun iyi olduğunu bildirmek istiyorum.

Her anımızı, Kınık için daha iyisini yapmak ve daha güzel bir geleceğe birlikte yürümek adına değerlendiriyoruz. Dualarınız ve desteğinizle daha güçlü, daha kararlıyız. Yorulmadan, durmadan birlikte başaracağız! Sevgi ve saygılarımla..."

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