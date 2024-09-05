CHP’li Başkandan Örnek Davranış: 'Halk Oturmuyorsa Biz De Oturmayız'

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi tarafından organize edilen kurtuluş etkinlikleri ilginç bir olaya sahne oldu. Göksal Doğançay konseri için vatandaşlar Kuvayi Milliye alanını doldurdu.

PROTOKOLE OTURMAYI REDDETTİ

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve Altıeylül Belediyesi protokolü için sandalyelerden hazırlanan protokol alanı misafirlerini beklerken, konser alanına giren Başkan Hakan Şehirli, tüm vatandaşların konseri ayakta izlediğini görünce protokol kısmına oturmak istemeyerek kalabalığa karıştı. Tüm protokol üyeleri de Başkan Şehirli'yi takip edince protokol için hazırlanan alan boş kaldı.

Belediye Başkanı Şehirli'nin bu davranışı vatandaştan alkış alırken, Altıeylül protokolü de başkanın arkasından konseri ayakta izledi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise yaşanan olayı, "Halk oturmuyorsa, biz de oturmayız" diyerek özetledi.

Kaynak: İHA