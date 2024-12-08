CHP'li Başkan Demir Kutlama Yapan Suriyelilere Seslendi: 'Tek Yön Otobüs Biletiniz Bizden'

CHP'li başkan kutlama yapan Suriyelilere 'kardeşim' diye seslendi ve ekledi: Tek yön biletiniz bizden!

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin düşmesiyle tüm dünya ve Türkiye'de Suriyeliler kutlama yapıyor. Esad rejiminin düşmesi sonucu tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'in Torbalı ilçesinde de Suriyeliler kutlama yaptı. CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Demir, sosyal medya hesabından hem Türkçe hem Arapça açıklama yaptı.

Bu akşam Torbalı’da sevinç nidaları atarak kutlama yapan Suriyeli kardeşlerim;

Torbalı Belediyesi olarak öncelikle çocuklu aileler olmak üzere size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize… pic.twitter.com/v2DOd99Rzu — Övünç Demir (@ovuncdemir) December 8, 2024

'TEK YÖN OTOBÜS BİLETİ'

Hem Türkçe hem Arapça açıklama yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Suriyelilere şu çağrıda bulundu:

"Bu akşam Torbalı’da sevinç nidaları atarak kutlama yapan Suriyeli kardeşlerim;

Torbalı Belediyesi olarak öncelikle çocuklu aileler olmak üzere size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz"

Kaynak: Gerçek Gündem