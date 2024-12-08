CHP'li Başkan Demir Kutlama Yapan Suriyelilere Seslendi: 'Tek Yön Otobüs Biletiniz Bizden'

Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından Türkiye dahil tüm dünyada yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı. İzmir'in Torbalı ilçesinde kutlama yapan Suriyelileri paylaşan CHP'li Belediye Başkanı Övünç Demir, çağrıda bulundu.

CHP'li Başkan Demir Kutlama Yapan Suriyelilere Seslendi: 'Tek Yön Otobüs Biletiniz Bizden'

CHP'li başkan kutlama yapan Suriyelilere 'kardeşim' diye seslendi ve ekledi: Tek yön biletiniz bizden!
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin düşmesiyle tüm dünya ve Türkiye'de Suriyeliler kutlama yapıyor. Esad rejiminin düşmesi sonucu tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'in Torbalı ilçesinde de Suriyeliler kutlama yaptı. CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Demir, sosyal medya hesabından hem Türkçe hem Arapça açıklama yaptı.

'TEK YÖN OTOBÜS BİLETİ'

Hem Türkçe hem Arapça açıklama yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Suriyelilere şu çağrıda bulundu:

"Bu akşam Torbalı’da sevinç nidaları atarak kutlama yapan Suriyeli kardeşlerim;

Torbalı Belediyesi olarak öncelikle çocuklu aileler olmak üzere size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz"

CHP'li Başkan Demir Kutlama Yapan Suriyelilere Seslendi: 'Tek Yön Otobüs Biletiniz Bizden' - Resim : 1

Suriyeliler Türkiye'nin Dört Bir Yanında Kutlama YapıyorSuriyeliler Türkiye'nin Dört Bir Yanında Kutlama YapıyorDünya

Kaynak: Gerçek Gündem

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