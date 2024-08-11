CHP'li Bakan'dan İçişleri'ne 'Kayıp Suriyeliler' Tepkisi: 'Tarikat Evlerinde Kaçak Göçmen Kızlar Tespit Edildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Ağustos'ta düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda Türkiye genelindeki göçmenlere ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'deki yabancıların adres beyanlarında oturup oturmadıklarını araştırdıklarını belirten Yerlikaya, "İlk defa söylüyorum" diyerek çarpıcı verileri aktardı. Yerlikaya, "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük" dedi.

Yerlikaya'nın açıkladığı verilere aynı günden beri tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, tarikat evlerinde yaşları 8 ile 17 arasında değişen kaçak göçmen kız çocukların jandarma tarafından tespit edildiğini ancak bu çocukların hiçbir işlem yapılmadan başka bir şehre gönderildiğini iddia etti.

"Açıklamaları kendi Bakanlık dönemine o kadar odaklı ki, ülkemizin içinde bulunduğu ve her geçen gün daha da derinleşen göçmen krizini anlatırken, sanki kabine değişikliği değil de hükümet değişikliği olmuş gibi bir havada... Ayrıca program boyunca Cumhurbaşkanına düzenli aralıklarla dizdiği methiyelerle de yine kendi dönemini aklama gayreti içinde" diyen CHP’li Murat Bakan, Yerlikaya’nın bazı açıklamaları için ‘kara mizah gibi’ dedi.

"Adres bilgisini güncelleyen Suriyelilerin adresleri, daha önce kayıtlı oldukları ilde ve mahallede mi yoksa farklı bir il ya da mahallede mi?” diye soran CHP’li Bakan, "Bunun bilgisi henüz paylaşılmadı. Bu çok önemli. Çünkü il değişikliği, yol izin belgesi olmadan yapılamaz. Eğer adres değişikliği il bazında olduysa bu kaçak hareket edildi demek. Yani sorun, adresinde olmayan Suriyelilerin adres güncellemesiyle çözülmüyor. Bunun tüm detaylarıyla araştırılıp irdelenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'KENDİ DÖNEMİNİ AKLAMA GAYRETİ'

CHP’li Murat Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Ali Yerlikaya’nın adreslerinde bulamadıkları Suriyeli sayısını açıklamasının ardından, göç krizinin nasıl kontrolden çıktığı bir kez daha tescillenmiş oldu. Kamuoyunun ciddi tepkisinden sonra, durumu kurtarmak için bir televizyona kanalına çıktı ancak yine göçün beraberinde getirdiği hem milli güvenlik tehditlerini hem de sosyo-ekonomik ve demografik tehditleri görmezden geldiği ve tam olarak PR tadında bir yayınla itibarını kurtarmaya çalıştı. Açıklamaları kendi Bakanlık dönemine o kadar odaklı ki, ülkemizin içinde bulunduğu ve her geçen gün daha da derinleşen göçmen krizini anlatırken, sanki kabine değişikliği değil de hükümet değişikliği olmuş gibi bir havada... Ayrıca program boyunca Cumhurbaşkanına düzenli aralıklarla dizdiği methiyelerle de yine kendi dönemini aklama gayreti içinde...

'KARA MİZAH GİBİ'

Tüm dünyada bulunan Suriyeli sayısının yarısının ülkemizde bulunmasının normal karşılanması, ‘daha ekonomik’ oluyor diye charter uçuşlarla kaçakları geliş ülkelerine göndermenin öve öve anlatılması, sınır güvenliğinde hiçbir sorun olmadığının iddia edilmesi, göçmen kaçakçılarının araçlarına el konulurken 2 bin 150 göçmen kaçakçısına adli kontrol uygulanması kara mizah gibi. Madem her şey bu kadar yolunda, yaşanan bunca sorunun kaynağı nedir, Sayın Yerlikaya bunu açıklamalı.

'SORUN ADRES GÜNCELLEMESİYLE ÇÖZÜLMÜYOR'

Adresinde olmayan 731 bin 146 Suriyeliye uyarı mesajı atılarak 90 gün içinde Göç İdaresi Başkanlığına bildirim yapmaları istendi. Uyarının ardından 203 bin 978 Suriyeli bilgilerini güncelledi, 130 bin 430 Suriyeli de adres bilgisi güncellemek üzere Göç İdaresi’nden randevu aldı. Adres bilgisini güncelleyen Suriyelilerin adresleri, daha önce kayıtlı oldukları ilde ve mahallede mi yoksa farklı bir il ya da mahallede mi? Bunun bilgisi henüz paylaşılmadı. Bu çok önemli. Çünkü il değişikliği, yol izin belgesi olmadan yapılamaz. Eğer adres değişikliği il bazında olduysa bu kaçak hareket edildi demek. Ayrıca mahalle değişimi de önemli, çünkü o konuda da kota uygulaması var. Yani sorun, adresinde olmayan Suriyelilerin adres güncellemesiyle çözülmüyor. Bunun tüm detaylarıyla araştırılıp irdelenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor.

Sayın Yerlikaya bir de ‘rakamlar üzerinden fitne çıkarılmaya çalışıldığını’ iddia etti. Oysa farklı rakamlarla yaptığı farklı açıklamalar nedeniyle bizzat kendisi karışıklık yaratıyor. Biz sayın Bakan’dan uzun uzun prosedür anlatmak yerine bir an önce kapalı nüfus sayımının ne zaman yapılacağını açıklamasını istiyoruz. Bu veriler ülkemizin içinde bulunduğu göçmen krizinin ne aşamada olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koyacak. Kapalı nüfus sayımını ertelemek göçmen sorununu çözmekten uzaklaşmak demek.

'PASİF VE EDİLGEN BİR TUTUM' ELEŞTİRİSİ

Göçmen krizinde tam olarak iç ve dış politikanın birbirine bağlı halini görmezden gelmeleri nedeniyle dünyada en çok ülkemiz etkilendi. Düzensiz göçe karşı dünyadaki paradigma değişimini de takip etmediklerini görüyoruz. AB’nin yeni Sığınma ve Göç Paktın içeriği ve amaçları ile yeni anlayışın ülkemizin göç ve sınır politikalarına etkisine dair hala pasif ve edilgen bir tutum içindeler. Altın Pasaport ve Altın Vize Uygulamasının ülkemize verdiği zarara ilişkin tek bir cümle duyamıyoruz. Ülke vatandaşlarımız bırakın vize almayı, vize randevusu dahi alamaz hale geldi, pasaportumuzun gücü de itibarı da her geçen gün azalıyor, bundan da sorumluluk hissetmiyorlar. Tüm bu başarısızlıktan bir başarı hikayesi yazma gayretleri, göçmen sorununu çözemeyeceklerini net olarak gösteriyor."

'HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI'

Ayrıca Cumhuriyet'e de konuşan CHP'li Bakan, "Küçük bir ilimizde, ıssız bir yerde bulunan bir cemaat yurdunda, yaşları 8 ile 17 arasında değişen, ülkeye kaçak yollarla girmiş yabancı kız çocuklarının olduğu jandarma ekiplerince tespit edilmiştir” dedi. “Bu durumda, bu kız çocuklarının kaçak yollardan ülkeye nasıl girdiği, memleketlerinde, kaçırılarak mı getirildiği, anne babalarının burada olduklarından haberleri olup olmadığı gibi birçok soru sorulmalı ve adli bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini” söyleyen Bakan, “Ancak, kız çocuklarının cemaat tarafından bir otobüse bindirilerek başka bir ile herhangi bir işlem yapılmadan gönderilmesine göz yumulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.