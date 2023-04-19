CHP'li Ali Mahir Başarır'dan kaymakamlık sınav sonuçlarına tepki: Torpil, AKP'nin kod adı olmuş



Araştırmacı Gazeteci Barış Pehlivan geçtiğimiz günlerde yazılı sınavda 71.5 puan alan AK Parti Burdur Altınyayla Belediye Başkanı'nın oğlu Ali Serttaş'ın mülakatta 91 puan alarak atanmaya hak kazandığını gözler önüne serdiğini hatırlatan CHP’li Başarır, “Ne yazık ki Silifke ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar Açıkbaş’ın oğlu Saltuk Buğrahan Açıkbaş da sınavdan 74 almasına rağmen sözlü mülakatta 89 puan verilerek kaymakam olması sağlandı. Genel olarak listelerde AKP’li ve MHP’li olmayanlar kendilerine yer bulamıyor” dedi.

DEVLETİN DEĞİL AKP’NİN SÖZCÜSÜ OLUYORLAR

Torpil’in AKP döneminde sıradan hale geldiğini söyleyen CHP’li Başarır, “O sınavlardan yüksek puan alanların anası-babası gariban diye mi kaymakam olamıyor? Siz yazılı sınavda yüksek alanların sıralamasına değil referans savaşındaki sıralamaya göre kaymakam atıyorsunuz, yazıklar olsun! Sonra o kaymakamlar devletin değil AKP’nin sözcüsü oluyorlar. ‘Torpil’ AKP’nin kod adı olmuş” dedi.

KENDİ SÖYLEDİĞİNE İNANMIYOR

Mersin’de seçim çalışmalarına hız veren CHP’li Başarır, Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mülakatlarla ilgili sözünü hatırlatarak, “Beyefendi çıkıyor, mülakatları kaldıracaklarını, bundan sonra yazılı sınav sonuçlarına göre alım yapacaklarını söylüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim; 14 Mayıs’tan sonra zaten sizin atama gibi bir yetkiniz olmayacak! Sizlerin yaratmış olduğu bu çürük düzeni düzelteceğiz. Halkın iktidarında liyakat temel esas olacak. Partili Cumhurbaşkanının, bu anlamda kendi söylediği söze inandığını sanmıyorum” sözlerini dile getirdi.