CHP’den Yargıtay’a İkinci Özgür Özel Hamlesi: Yeni Başvuru Yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı sonrası siyasette tansiyon giderek yükseliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Partinin yeni lideri benim" diyerek genel merkezin ilk temyiz başvurusunu geri çekmesi sonrası, Özgür Özel adına doğrudan ikinci başvuru yapıldı. Yüksek mahkeme, saat 15.30 sularında elden teslim edilen yeni dilekçeyi işleme koydu.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Davacılar somut hiçbir delile dayanmamıştır. Mahkeme, davacı yanın iddialarını kendiliğinden genişletmiştir. Tedbir kararının verilmesinde aranan yaklaşık ispat koşulunun varlığı ne davacının ne de mahkemece ortaya koyulamamıştır. Açıldığı günden bu güne, davayla amaçlananın, kurultayın/kongrenin yenilenmesi değil, aksine mahkemeden partiyi yönetecek kişileri belirlemesi olduğu izah edilmiştir. Maalesef bu karar, kamuoyundaki bu endişeleri de haklı çıkarmıştır.

Esas olan siyasi partilerin kongreleri eliyle yönetilmesidir. Her ne kadar bu durumda dahi bir olağanüstü kurultay şartı gerçekleştirildiğinde bunu yapmak zorunlu olacaksa da eldeki karar muğlaklığı bakımından siyasi kriz yaratmaya muktedirdir. Yargılamanın çok uzun sürmesi halinde seçilmişlerin değil, mahkemece belirlenmiş kişilerin yıllarca partiyi yönetmesi olasılığı doğmuştur. Siyasi partiler, siyasi kararlar alırlar. Bu anlamsız tedbir kararıyla, parti içi ve ülke siyasetine dönük kararları, mahkemenin atadığı kişilerin alması beklenmektedir.

Parti yönetimi kararıyla dahi görevden el çektirilme halinde derhal kongre yapılması zorunluyken, mahkemece belirsiz ve öngörülemez bir süre boyunca partiyi seçilmişlerin dışındaki kişilerin yönetmesine karar verilmiştir. Tedbir kararının verilmesiyle amaçlanan, CHP'nin mahkeme eliyle yönetilmesidir. Yargının araçsallaştırılarak parti iradesine müdahale edilmesi, Anayasanın ruhuna aykırıdır.

Mahkemece verilen tedbir kararı ile kararın kesinleşme şartı bertaraf edilmiştir. Mahkemelerin "etkin hukuki koruma" adı altında bu icrailik engelini göz ardı ederek infaz sonucunu doğuran tedbirler vermesi, hukuki güvenlik ilkesini zedeler. Tedbir kararıyla CHP delegesinin iradesine dışarıdan müdahalede bulunulmuştur. Bu durum hem Siyasi Partiler Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırıdır hem de Partinin Anayasal güvence altına alınmış siyasi faaliyette bulunma özgürlüğünü ihlal etmiştir."

KILIÇDAROĞLU’NUN 'İPTAL' HAMLESİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin istinaf başvurusunu kabul ederek CHP kurultayını iptal etmesinin ardından genel merkez bu sabah Yargıtay’a gitmişti. Ancak göreve iade tebligatını alan Kemal Kılıçdaroğlu ve avukatları, "Mevcut yönetimin parti iradesini temsil yetkisi yoktur, bu başvuru kötü niyetlidir" diyerek dilekçeyi geri çektirmişti.

Kaynak: ANKA