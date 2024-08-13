CHP'den 'Merih Demiral Heykeli' Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin EURO 2024’ün son 16 turunda ‘bozkurt’ hareketi yaptığı gerekçesiyle UEFA’nın 2 maç ceza verdiği Merih Demiral’ın heykelinin dikileceği iddialarına yalanlama geldi.

CHP’den yapılan açıklamada Merih Demiral’ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

CHP’den yapılan açıklamada, “İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykeli dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu talebe ilişkin önerge, ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona gönderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcu Merih Demiral, EURO 2024’te son 16 turunda Avusturya’ya gol atmasının ardından gol sevincini ‘bozkurt’ işaretiyle kutlamış ve bu gol sevinci neredeyse uluslararası krize dönüşmüştü.

Demiral bu hareketin ardından UEFA’dan 2 maç ceza almıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuya ilişkin "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamaya Türkiye kamuoyundan da büyük tepki gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan planlarını iptal ederek Türkiye’nin Hollanda ile oynadığı çeyrek final mücadelesini takip etmişti.