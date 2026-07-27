CHP’den Dokunulmazlık Resti: Fezlekelerde Özgür Özel Detayı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre, CHP yönetimi, milletvekillerine yönelik fezlekelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi halinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanmaya hazırlanıyor. Parti kaynakları, söz konusu dosyaların yeni yasama yılında yeniden ele alınabileceğine dikkat çekiyor.

Daha önce de bu yönde tutum sergileneceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi, fezlekelerin Meclis Genel Kurulu’na gelmesi durumunda “evet” oyu verileceğini ifade etti. Parti kulislerinde, sonbahar dönemi bu tartışmalar açısından kritik bir süreç olarak görülüyor.

'YARGI SÜRECİNDEN KAÇINILMAMALI'

CHP kurmayları, kamuoyuna yansıyan iddiaların aydınlatılmasının hem siyaset hem de hukuk açısından önemli olduğunu vurguladı. Hakkında iddia bulunan kişilerin yargı önünde kendini savunmasının gerektiğini belirten yetkililer, dokunulmazlığın mutlak bir koruma aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Parti kaynakları, “Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanılmamalı. Eğer bir iddia varsa, yargı önüne çıkmaktan kaçınılmamalı” görüşünü dile getirdi.

FEZLEKELERDE ÖZGÜR ÖZEL DETAYI

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da yer alan fezlekeler arasında Özgür Özel’e ait dosyaların öne çıktığı ifade ediliyor. TBMM’de Özel hakkında çok sayıda dokunulmazlık dosyasının bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi