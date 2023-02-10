CHP'den çağrı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki boş konutlara depremzedeler yerleştirilsin

CHP Genel Başkan Danışmanı Ramazan Kubat, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki yıkıcı depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hali hazırda ihale edilen ve edilecek olan boş konutlara depremzedelerin yerleştirilmesi çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Danışmanı Ramazan Kubat, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde satışa çıkacak birçok boş konut hazırda, ikamet eden aile olmaksızın bulunmaktadır. Bu konutların depremzede vatandaşlarımız için tahsis edilmesi, şu an yaşanan barınma sorununa büyük ölçüde çare olacaktır” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Danışmanı Ramazan Kubat'ın açıklaması şöyle oldu:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde satışa çıkacak birçok boş konut hazırda, ikamet eden aile olmaksızın bulunmaktadır. Bu konutların depremzede vatandaşlarımız için tahsis edilmesi, şu an yaşanan barınma sorununa büyük ölçüde çare olacaktır. Yetkililerin bu zor günlerde derhal harekete geçmesi gerekmektedir.”