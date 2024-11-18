CHP'den Bakan Tekin Hakkında Suç Duyurusu: Artık Bir Beka Sorunu Haline Gelmiştir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri ve partililer, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmak için Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi.

Özçağdaş, burada yaptığı açıklamada, Bakan Yusuf Tekin'in, "TBMM Genel Kurulunda yaptığı yemine aykırı olarak gerçek dışı söz ve değerlendirmeleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ederek görevi kötüye kullanma suçunu" işlediğini savundu.

TÜRKİYE İÇİN BEKA SORUNU HALİNE GELMİŞTİR"

Tekin'in, AKP Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmasındaki, Cumhuriyet ve laiklikle ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini belirten Özçağdaş, şöyle devam etti:

"Yusuf Tekin daha önce gittiği Erzurum’da ve diğer illerde de AKP’li teşkilatlardan dualarını eksik etmemelerini istemiştir. Binlerce öğretmenin beddualarını aldıktan sonra ve bu kadar hata yaptıktan sonra ve Milli Eğitimi yönetemedikten sonra ancak bu ve buna benzer ideolojik çıkışlarla kendisini kurtarmaya çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye için, çocuklarımız için bir beka sorunu haline gelmiştir. Onun yaptığı bütün bu icraatlarla ilgili mücadele etmeye CHP olarak devam edeceğiz.''

"LAİKLİK İLKESİNİ HEDEF HALİNE GETİRMİŞTİR"

"Yusuf Tekin Anayasamızın 81. maddesinde yer alan metni okuyarak 'demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına' dair andiçmiştir. Ne var ki Yusuf Tekin içtiği anda bağlı kalmayarak, laiklik ilkesini yalan ve çarpıtma ifadelerle hedef haline getirmiştir."

DİLEKÇE SAVCILIĞA İLETİLDİ

Tekin'in "görevi kötüye kullanma suçunu" işlediğini öne süren Özçağdaş, Tekin hakkında, Anayasa'nın, "inkılap kanunlarının korunması" başlıklı 174. maddesinin de ihlal edildiği gözetilerek, resen belirlenecek suçlar yönünden de ayrıntılı soruşturma yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP'li Özçağdaş, Yusuf Tekin hakkında, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçları yönünden de soruşturma yapılmasını istediklerini ifade etti.

Açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesi savcılığa teslim edildi.

YUSUF TEKİN NE DEMİŞTİ?

AKP Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

"Beni eleştiriyorlar. Bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Ben de diyorum ki size ters olabilir ama Batman'da, Erzurum'da vatandaşların değerlerine ters değil. Bir terslik varsa sizin laiklikten anladığınız şey de vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey de benim anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen neyi anlıyorsun? Sen Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklanmasını anlıyorsun. O zaman ikimizin laiklik anlayışı arasında kuşkusuz fark var. Ben evrensel laiklikten yanayım, sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Senin laiklikten anladığın şey şu; üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına alıp ikna etmeye çalışmak, bunu laiklik gereğiyle yaptınız. Bunu yaparken de kendinizi laiklikle savundunuz. Peki senin savunduğun laiklikle, benim anladığım laiklik bir mi? Bir değil."

Kaynak: ANKA