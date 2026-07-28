CHP'de YENİ Parti Depremi: Ankara, Edirne ve Denizli'de Toplu İstifa

YENİ Parti’nin kuruluşunun ardından CHP’de istifalar sürerken, yarın çok sayıda belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Bu nedenle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 15 ilçe başkanı CHP’den istifa etti. Bunun ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de CHP'den istifa etti ve Yeni Parti'ye katılacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
CHP'de YENİ Parti Depremi: Ankara, Edirne ve Denizli'de Toplu İstifa
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölgesel Mesaj: 'Artık Savaş Değil, Refah Dönemi İstiyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölgesel Mesaj
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Hediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Hediyesi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Yunan Askerinin Skandal İtirafı Sonrası Hulusi Akar'dan Sert Tepki: 'Rüzgar Eken Fırtına Biçer' Yunan Askerinin Skandal İtirafı Sonrası Hulusi Akar'dan Sert Tepki: 'Rüzgar Eken Fırtına Biçer'
Tekirdağ'daki Vahşette Yapay Zeka Detayı! Teyzesini Öldüren Kadının Kan Donduran Aramaları İddianamede Teyzesini Öldüren Kadının Kan Donduran Aramaları İddianamede
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem! Vali Davut Gül İmzasıyla Kaymakamlıklara Mescit Talimatı İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem
Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi
Gülistan Doku Soruşturmasında Şok İfade: 'Valiye Elden 400-500 Bin Lira Verdim' Gülistan Doku Soruşturmasında Şok İfade
YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili ve Grup Yönetimi Belli Oldu Meclis Başkanvekili ve Grup Yönetimi Belli Oldu
Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor