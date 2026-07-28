CHP'de YENİ Parti Depremi: Ankara, Edirne ve Denizli'de Toplu İstifa
YENİ Parti’nin kuruluşunun ardından CHP’de istifalar sürerken, yarın çok sayıda belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Bu nedenle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 15 ilçe başkanı CHP’den istifa etti. Bunun ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de CHP'den istifa etti ve Yeni Parti'ye katılacağını açıkladı.
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